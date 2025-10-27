藟艸「身體有詭#3」深入台灣文史記憶 11/1起駁二演出3場

高雄「2025正港雄有戲」唯一入選舞蹈節目藟艸合作社「身體有詭#3」，11月1日將在駁二正港小劇場展開3場演出。（駁二提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄「2025正港雄有戲」唯一入選舞蹈節目藟艸合作社「身體有詭#3」，11月1日將在駁二正港小劇場展開3場演出，邀請觀眾一同加入舞團獨創的「詭」托邦世界，購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站（https://www.opentix.life/ ）。

藟艸合作社長年耕耘於高雄城市與文史空間舞蹈創作，此次演出延續「當代身體如何回應歷史與建築」的核心提問，將4年來對城市文史的探索，重新帶回黑盒子劇場。編舞者陳芝藟將對土地、建築與歷史的關心融入創作，藉由舞者的肢體語言，讓觀眾在劇場中看見時空錯置與交疊所產生的詭異身體樣貌。

藟艸合作社表示，此次製作以獨特的肢體語言挑戰觀眾想像，著眼於疫情後社會的復甦與重生，舞者透過身體再現無形的記憶與質量，將不可見的歷史轉譯成具象的動作，相較於「身體有詭#2」聚焦城市快速變遷，「身體有詭#3」更深入台灣文史記憶，探索這些記憶如何形塑台灣人的身體樣態，並進一步想像未來的「台灣身體」。

舞者李泰棋、陳盈琪和蘇微淳分別以跨界表演、環境敘事與舞蹈研究專長加入創作，3人皆為活躍於南台灣的獨立藝術工作者。編舞者陳芝藟則以「島嶼、殖民、自由」為關鍵詞，帶領舞者發展出跨越既有框架的肢體敘事。演出特別設計為4面台，觀眾可從不同角度感受舞者「變」與「形」的過程，產生獨一無二的觀看經驗，也在此過程中觸發對台灣歷史與未來的想像。

