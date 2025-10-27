教育部「藝術教育日」邁入第10年 讓學生探索國際級藝術作品

新北市新興國小及嘉義縣竹崎國小學生共同參與「2025 ART TAIPEI藝術教育日」。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部與中華民國畫廊協會合作推動「藝術教育日」，今（2025）年進入10週年，10年來參與師生共有5206人，為持續推廣藝術教育活動，今（27）日於「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」辦理「藝術教育日」活動，讓學生參觀亞洲三大博覽會之一的藝術盛會。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，自2016年起與畫廊協會合辦「藝術教育日」活動，畫廊協會於展覽期間規劃一天提供高級中等以下學校學生參觀藝術博覽會，透過實際參觀國際級作品，搭配藝術創作DIY手作課程，讓學生們能親身體驗藝術創作的過程，擴展藝術視野，增加美感體驗，10年來參與師生共有5206位。

教育部和台師大合作，持續辦理「藝術教育日」DIY手作課程。（教育部提供）

彭寶樹表示，美感教育中程計畫已推動12年，更多民間單位響應，建立政府、民間及學校攜手模式，深化產官學合作，推動藝術教育創新發展，縮短民眾接觸藝術的門檻，讓藝術融入日常生活，提升全民的美學素養與審美能力。

今年藝術教育日活動以「空間」為主題，進行分組共創手作體驗，共計有台北市等9個縣市、12間學校、約505位師生參與導覽及手作課程，活動亦與國立台灣師範大學美術系合作，於展前培育學生成為活動導覽人員，並於「藝術教育日」期間陪同12間高中以下學生一起欣賞展覽作品，以問答的方式引領思考與探討參觀作品。

此外，今年也持續辦理「藝術教育日」DIY手作課程，由台師大美術系副教授江學瀅帶領學生以主題「空間」進行「空間透視」的DIY分組共創活動，各小組學童運用雙頭丙烯馬克筆，協力完成前景、中景與後景的透明片繪製，透過不同透明片擺放位置所帶來的色彩變化，創造出多樣的故事與意向，於過程中培養學童對空間結構的思考及創造力，並強化學童對立體空間的感知力。

