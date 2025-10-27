限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台灣重要當代藝術家曲德義辭世 享壽73歲
台灣重要當代藝術家曲德義驚傳辭世，享壽73歲。（翻攝自曲德義臉書）
〔記者凌美雪／台北報導〕台灣重要當代藝術家、國立台北藝術大學名譽教授曲德義驚傳辭世，享壽73歲。據傳曲德義因疾病導致心肌梗塞搶救無效，於傍晚拔管。
曲德益1952年生於韓國井邑，1974年入李仲生畫室，國立台灣師範大學美術系畢業後，進入法國國立高等設計學院，後取得法國高等巴黎美術學院碩士，曾任國立台北藝術大學美術系教授及關渡美術館館長。
請繼續往下閱讀...
曲德義的繪畫創作以抽象為主，兼顧感性的抒情抽象與理性的幾何抽象。創作之外也投身教育，育才無數；此外，曲德義也長年擔任國內多所美術館評審委員，是台灣當代藝術發展重要領航者之一。
北藝大前校長楊其文於臉書哀悼。（翻攝自楊其文臉書）
北藝大前校長楊其文於臉書哀悼，並指出，曲德義在學校擔任美術系主任跟院長，「但是他最大的功績就是經營關渡美術館，這個館長的職務，在很有限的經費下，他讓關美館紅遍世界，也幫學校留下很多的收藏。」楊其文寫道：「宴席已散，我們三不五時會記得您的榮光，祝福曲公在另一個世界，一樣多創意，多精彩，多逍遙！」
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應