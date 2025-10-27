台灣重要當代藝術家曲德義辭世 享壽73歲

台灣重要當代藝術家曲德義驚傳辭世，享壽73歲。（翻攝自曲德義臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣重要當代藝術家、國立台北藝術大學名譽教授曲德義驚傳辭世，享壽73歲。據傳曲德義因疾病導致心肌梗塞搶救無效，於傍晚拔管。

曲德益1952年生於韓國井邑，1974年入李仲生畫室，國立台灣師範大學美術系畢業後，進入法國國立高等設計學院，後取得法國高等巴黎美術學院碩士，曾任國立台北藝術大學美術系教授及關渡美術館館長。

曲德義的繪畫創作以抽象為主，兼顧感性的抒情抽象與理性的幾何抽象。創作之外也投身教育，育才無數；此外，曲德義也長年擔任國內多所美術館評審委員，是台灣當代藝術發展重要領航者之一。

北藝大前校長楊其文於臉書哀悼。（翻攝自楊其文臉書）

北藝大前校長楊其文於臉書哀悼，並指出，曲德義在學校擔任美術系主任跟院長，「但是他最大的功績就是經營關渡美術館，這個館長的職務，在很有限的經費下，他讓關美館紅遍世界，也幫學校留下很多的收藏。」楊其文寫道：「宴席已散，我們三不五時會記得您的榮光，祝福曲公在另一個世界，一樣多創意，多精彩，多逍遙！」

