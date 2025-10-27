自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣重要當代藝術家曲德義辭世 享壽73歲

2025/10/27 20:46

台灣重要當代藝術家曲德義驚傳辭世，享壽73歲。（翻攝自曲德義臉書）台灣重要當代藝術家曲德義驚傳辭世，享壽73歲。（翻攝自曲德義臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣重要當代藝術家、國立台北藝術大學名譽教授曲德義驚傳辭世，享壽73歲。據傳曲德義因疾病導致心肌梗塞搶救無效，於傍晚拔管。

曲德益1952年生於韓國井邑，1974年入李仲生畫室，國立台灣師範大學美術系畢業後，進入法國國立高等設計學院，後取得法國高等巴黎美術學院碩士，曾任國立台北藝術大學美術系教授及關渡美術館館長。

曲德義的繪畫創作以抽象為主，兼顧感性的抒情抽象與理性的幾何抽象。創作之外也投身教育，育才無數；此外，曲德義也長年擔任國內多所美術館評審委員，是台灣當代藝術發展重要領航者之一。

北藝大前校長楊其文於臉書哀悼。（翻攝自楊其文臉書）北藝大前校長楊其文於臉書哀悼。（翻攝自楊其文臉書）

北藝大前校長楊其文於臉書哀悼，並指出，曲德義在學校擔任美術系主任跟院長，「但是他最大的功績就是經營關渡美術館，這個館長的職務，在很有限的經費下，他讓關美館紅遍世界，也幫學校留下很多的收藏。」楊其文寫道：「宴席已散，我們三不五時會記得您的榮光，祝福曲公在另一個世界，一樣多創意，多精彩，多逍遙！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應