北埔「尋影．見鄉」時代剪影：鄧南光的日本影像紀錄展踏出北埔

面對百年前的北埔風情，鄉親們忍不住群聚討論和仔細比對現況。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕明年建物就要滿百歲的新竹縣北埔鄉鄧南光影像紀念館，鄉公所替這棟歷史建築「暖壽」，邊向世人「展寶」推出「尋影．見鄉」時代剪影：鄧南光的日本影像紀錄展，讓更多人知道台灣攝影先驅之一的北埔人鄧南光，邊號召鄉親翻箱倒櫃參與「北埔百年影像記憶徵集」，並於今天表揚首獎黃美雲等多名得獎者，且宣布跟台鐵竹東站合作，把月台空橋變成了影像紀錄展的延伸展場，讓鄧南光的作品首度走出北埔。

新竹縣「北埔百年影像紀憶徵集」首獎得主黃美雲（右3起依序往左）今天開心在母親范細菊、父親黃永昌的陪同下幸福領獎。（記者黃美珠攝）新竹縣「北埔百年影像紀憶徵集」首獎得主黃美雲提供的父母58年前訂婚舊照。（記者黃美珠攝）

鄉長莊明增說，「尋影．見鄉」展出鄧南光在日求學到歸鄉共118幅攝影作品，至於「北埔百年影像記憶徵集」則獲得60多件迴響參賽，最後選出19件極具有時代或地方特色印象的老照，其中首獎就是黃美雲的〈媒妁之言——范家閨女文定之喜〉。

黃美雲帶著爸媽一起亮相，她開心說，以前求學時爸媽忙於工作，別說是他們獲獎，就連畢業典禮都無法出席。這次多虧公所提供這樣的機會，讓她有爸媽相伴領獎覺得幸福，也讓父母穿越時空回到58年前，跟當時喜結連理的他們重逢。

新竹縣北埔鄉「尋影．建鄉」時代剪影：鄧南光的日本影像紀錄展搭配「北埔百年影像紀憶徵集」展已經開展，吸引許多人前往欣賞。（記者黃美珠攝）

鄉代會主席徐鏡明說，北埔繁榮得早，日治時代迄今百年產業發達，鄧南光率先用攝影記錄下對家鄉的印象，他相信一定還有很多老相片在鄉親手上，期待更多人共襄盛舉，把個人記憶轉化為公共資產，齊心保存北埔的過往。

莊明增說，鄧南光是北埔之寶、台灣之寶，這次影像紀錄展透過跟台鐵竹東火車站合作首度走出北埔，明年還將走出台灣，重回日本、鄧南光當年求學時的法政大學校園內展出，讓北埔、鄧南光在台日都閃耀發光。

新竹縣北埔鄉的鄧南光影像紀念館所在建物明年將滿百歲。（記者黃美珠攝）台鐵竹東站的月台空橋，是新竹縣北埔鄉「尋影．建鄉」時代剪影：鄧南光的日本影像紀錄展的延伸展區。（記者黃美珠攝）新竹縣北埔鄉「尋影．建鄉」時代剪影：鄧南光的日本影像紀錄展即日起，在北埔鄧南光影像紀念館內展到明年1月底。（記者黃美珠攝）

