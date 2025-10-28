自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中綠美圖試營運 民眾：好大好漂亮

2025/10/28 14:39

台中綠美圖的圖書館，空間寬敞舒適。（記者歐素美攝）台中綠美圖的圖書館，空間寬敞舒適。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中綠美圖今天起至11月16日展開為期3週的試營運，試營運首日一早，台中市政府副祕書長張大春、文化局長陳佳君及建設局長陳大田，還有圖書館館長曾惠君、美術館館長賴依欣，以溫馨的開門儀式共同揭開序幕，邀請民眾入館，兩館並準備限量綠美圖文創品贈送給首批入館民眾。

台中綠美圖試營運首日，民眾爭拍圖書館與美術館中間的水池倒影。（記者歐素美攝）台中綠美圖試營運首日，民眾爭拍圖書館與美術館中間的水池倒影。（記者歐素美攝）

新興國小2年級學童在老師帶領下率先入館，共同見證這座文化新地標的啟用，民眾表示，綠美圖很大很漂亮，尤其圖書館空間大且挑高，不會有壓迫感，加上另闢兒童閱覽室，小朋友不會干擾大人閱讀，很棒！

台中綠美圖試營運首日，市府副秘書長張大春（右2）、建設局長陳大田（左後）、文化局長陳佳君（右1）帶領民眾進館。（文化局提供）台中綠美圖試營運首日，市府副秘書長張大春（右2）、建設局長陳大田（左後）、文化局長陳佳君（右1）帶領民眾進館。（文化局提供）

台中市政府副祕書長張大春表示，今日與市民共同參與見證綠美圖啟動試營運，相當感動，今天是全台中市民期待非常久的日子，從規畫到開館歷時了11年，非常感謝背後所有辛苦的工作團隊與議會的支持。

張大春說，綠美圖展現了台中「藝術、閱讀與自然共生」的城市願景，做為台中首座市立美術館，肩負梳理中部藝術史、支持在地創作與推動國際性展覽等重要任務；圖書館則以分齡分棟設計，結合在地特色，打造具人文氣息的閱讀殿堂，歡迎市民朋友邀請親朋好友前來探索綠美圖，也期待這座國際級文化新地標得以讓台中在世界發光發熱。

台中綠美圖的圖書館，天花板設計宛如一朵朵雲彩，予人放鬆的感覺。（記者歐素美攝）台中綠美圖的圖書館，天花板設計宛如一朵朵雲彩，予人放鬆的感覺。（記者歐素美攝）

台中市民余先生搶先第一個入館表示，自己從綠美圖興建時期便開始關注相關資訊，平時也追蹤綠美圖的IG，得知今日試營運特地一早前來排隊，因平時就喜歡逛美術館與欣賞建築風景，非常期待綠美圖開幕，今天能親身感受藝術與閱讀融合的場域，認為這樣的文化空間讓台中更具國際城市的風貌。

兒童閱覽室的圖書展示架上，還有可愛布偶裝飾。（記者歐素美攝）兒童閱覽室的圖書展示架上，還有可愛布偶裝飾。（記者歐素美攝）

試營運期間，綠美圖外牆有「打開，我們的美術館」燈光裝置，策展人林昆穎邀集日本導演菱川勢一、台中文學家甘耀明及編舞家等，以綠美圖為靈感發展多元類型作品，包括短篇小說、表演等跨域新作，並規畫寫生馬拉松和沉浸式影像檔案等；B2典藏教育展「庫房裡的光」則結合互動體驗的「可視性庫房」為概念延伸，揭開藝術品保存的幕後歷程。

圖書館則推出「圖書館的閱讀新章 和綠美圖的生活提案」系列活動，包含小朋友最期待的「夜宿圖書館」、主題講座、創作工作坊及夜間限定音樂分享會等。

台中綠美圖由日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的日本SANAA建築師事務所，與台灣劉培森建築師事務所合作設計而成。（記者歐素美攝）台中綠美圖由日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的日本SANAA建築師事務所，與台灣劉培森建築師事務所合作設計而成。（記者歐素美攝）

