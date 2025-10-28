自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

客家影音展演計畫《青客所向》紀錄片首映 11/1登場

2025/10/28 16:03

2025客家影音展演計畫《青客所向》紀錄片首映會，將於11月1日在台北市客家音樂戲劇中心盛大舉行。（台北市客委會提供）2025客家影音展演計畫《青客所向》紀錄片首映會，將於11月1日在台北市客家音樂戲劇中心盛大舉行。（台北市客委會提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕2025客家影音展演計畫《青客所向》紀錄片首映會，將於11月1日在台北市客家音樂戲劇中心盛大舉行。首映會以「我們，這群青客，所到之處皆為文化新境」為主題，透過4位導演共同創作的4部紀錄片，展現影像工作者對青年客家與台北客家族群的文化想像與時代回應。

客委會表示，「青客」象徵青年與客家的融合，不僅指具有客家血緣的年輕族群，也包含對客家文化懷有認同、積極參與實踐的熱血青年。影片內容從語言、表演到社群實踐，記錄青年如何在都市浪潮中，以嶄新的方式描繪台北客家族群的生活軌跡與自我定位。

這次影音展演計畫由多次入圍金鐘獎的導演鄭慧玲，與國際導演陳志漢，帶領兩位青年導演呂宗翰及葉治芳，以跨世代合作的方式共創四部紀錄片，形成「熟客家 × 新客家」的影像對話。從深厚的文化觀察到貼近同儕的年輕視角，作品呈現不同世代對客家文化的理解與再詮釋。

台北市客委會主委暨台北市客家文化基金會執行長吳文德說：「本次首映會呈現跨世代創作者攜手共創的紀錄片作品，從生活記憶到文化探索，透過影像凝視土地與族群的脈動。」他期待，這場活動能成為青年世代認識、討論與實踐客家文化的重要契機。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應