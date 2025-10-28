客家影音展演計畫《青客所向》紀錄片首映 11/1登場

2025客家影音展演計畫《青客所向》紀錄片首映會，將於11月1日在台北市客家音樂戲劇中心盛大舉行。（台北市客委會提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕2025客家影音展演計畫《青客所向》紀錄片首映會，將於11月1日在台北市客家音樂戲劇中心盛大舉行。首映會以「我們，這群青客，所到之處皆為文化新境」為主題，透過4位導演共同創作的4部紀錄片，展現影像工作者對青年客家與台北客家族群的文化想像與時代回應。

客委會表示，「青客」象徵青年與客家的融合，不僅指具有客家血緣的年輕族群，也包含對客家文化懷有認同、積極參與實踐的熱血青年。影片內容從語言、表演到社群實踐，記錄青年如何在都市浪潮中，以嶄新的方式描繪台北客家族群的生活軌跡與自我定位。

請繼續往下閱讀...

這次影音展演計畫由多次入圍金鐘獎的導演鄭慧玲，與國際導演陳志漢，帶領兩位青年導演呂宗翰及葉治芳，以跨世代合作的方式共創四部紀錄片，形成「熟客家 × 新客家」的影像對話。從深厚的文化觀察到貼近同儕的年輕視角，作品呈現不同世代對客家文化的理解與再詮釋。

台北市客委會主委暨台北市客家文化基金會執行長吳文德說：「本次首映會呈現跨世代創作者攜手共創的紀錄片作品，從生活記憶到文化探索，透過影像凝視土地與族群的脈動。」他期待，這場活動能成為青年世代認識、討論與實踐客家文化的重要契機。

