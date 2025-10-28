自由電子報
與畫作貓療癒互動 台南水交社《眾生平安 皆大歡喜》開幕

2025/10/28 17:39

和通蔣勳書房《眾生平安－皆大歡喜》展今日盛大開幕。（記者王姝琇攝）和通蔣勳書房《眾生平安－皆大歡喜》展今日盛大開幕。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕和通蔣勳書房《眾生平安－皆大歡喜》展今日盛大開幕，由藝術家蔣勳、曾永玲和董承濂聯合展出，讓觀者感受佛學與美學交織的感悟，視覺藝術更結合AI，觀者可與畫作貓咪進行可愛的互動體驗，十分療癒精采。

藝術家蔣勳（圖）分享畫作與心得。（記者王姝琇攝）藝術家蔣勳（圖）分享畫作與心得。（記者王姝琇攝）

文化局與蔣勳文教基金會及和通文化藝術基金會攜手於去年在水交社文化園區成立「和通蔣勳書房」，場館由蔣勳策展規劃，吸引許多藝文人潮前來觀展，此檔展覽包含蔣勳《眾生平安皆大歡喜》與一系列療癒人心的貓主題油畫、曾永玲以金工形式展現貓的靈動神情、董承濂則以哲思入藝，呈現《八十八吉祥—開悟的勝利幢》與《菩提本無貓及明鏡亦非貓》。

副市長葉澤山表示，感謝蔣勳文教基金會與和通文化藝術基金會攜手，推動水交社文化園區日式宿舍常設展的規劃與內容提升。本次滿是貓咪的創作令人會心一笑，深具療癒氣息，搭配AI互動體驗，使整體展覽既溫暖又新穎。誠摯邀請全國民眾走進靜謐的書房，觀賞藝術家的創作，也感受台南文化底蘊與水交社之美。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，今年台灣經歷颱風與水患，讓人心動盪不安。感謝三位藝術家在此時此地，帶來以貓為主角的創作聯展。傳遞一種柔軟、深情而不語的安慰，觀眾也可創作個人化影片，留下專屬的「皆大歡喜」瞬間。

蔣勳分享道，和通蔣勳書房有一尊菩薩，肩膀上停著鳥，手臂上也站著鳥。菩薩兩膝上臥著沉睡的貓，似乎還可以聽到打鼾的聲音。而金剛經的祝福結束在「皆大歡喜」四個字。鳩摩羅什翻譯之後，這四個字為漢字文化圈帶來新的喜悅。外來語Botisatva翻譯成「菩提薩埵」，慢慢簡化成「菩薩」二字，如今每個人都能琅琅上口，更讓人不覺得是外來語。

