故宮南院異業跨域合作 暢遊「鎮院國寶」北宋三大名畫

北宋山水畫展廳內展示著三幅名作的細節賞析。（故宮南院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院百年院慶，故宮南院在S203展廳推出「甲子萬年」特展，11月11日至12月28日展出「鎮院國寶」北宋三大家畫作范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉及李唐〈萬壑松風圖〉，院方還設計系列貼圖、心理測驗、拼圖比賽，並請名人錄製語音導覽，讓觀眾穿越時空走入畫境。

故宮鎮院國寶北宋山水畫將自11月11日起首次於故宮南院合體展出，限展42天。（故宮南院提供）

故宮南院表示，〈谿山行旅圖〉、〈早春圖〉及〈萬壑松風圖〉的巨碑式山水是「鎮院國寶」，范寬在1000多年前就使用高遠構圖，氣勢雄強，畫中溪山深虛，水若有聲，故宮與台灣大哥大合作MyMoji 3D貼圖線上製作，民眾只要掃描QR code就可穿越千年畫境，還可做為LINE動態貼圖，預計10月31日上線。

林志玲和故宮合作為公益獻聲，錄製導覽。（故宮南院提供）

故宮特別邀請藝人林志玲、日本聲優梶裕貴及中央廣播電台台韓語主持人白兆美，錄製華語、日語及韓語語音導覽，可在11月11日起至12月28日的42天國寶展期間聆聽，其中林志玲為公益獻聲，無償錄製語音導覽；客家委員會支持錄製客語導覽，加上台語導覽版本，滿足多數觀眾需求。

互動心理測驗有將宋代山水轉譯為現代人的異世界素材「關於我成為時空旅人，闖入宋代山水畫的故事」，邀請觀眾成為時空旅人進行心理測驗，可測出5種山水畫異世界旅人類型，預計11月11日發布。

故宮南院舉辦「國寶拼圖王大賽」。（故宮南院提供）

故宮和雷諾瓦聯名推出國寶拼圖，南院將於11月16日（週日）及12月27日（週六）推出4場北宋山水畫「國寶拼圖王大賽」，民眾可組隊參加，已開放報名，相關活動可上故宮南院官網或臉書粉絲專頁查詢。

