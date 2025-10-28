自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

旅遊與房仲異業結合 攜手開創賞屋旅遊潮

2025/10/28 20:55

前往異國欣賞建築美學是旅遊目地之一，圖為夏威夷。（晴天大師旅行社提供）前往異國欣賞建築美學是旅遊目地之一，圖為夏威夷。（晴天大師旅行社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕旅遊的目的因人而異，在現今交通便利、全球有如地球村的情況下，前往異國「賞屋」也逐漸成為旅遊重點之一，看準這股市場需求，「晴天旅遊」與「大師房屋」今（28）日宣布跨界合作，成立「晴天大師旅行社」，結合各自在旅遊與房仲業的專長，攜手開創產業新局面。

晴天旅遊董事長陳依福（右3）與大師房屋董事長陳建慶（左3）今日宣布結盟，成立「晴天大師旅行社」。（晴天大師旅行社提供）晴天旅遊董事長陳依福（右3）與大師房屋董事長陳建慶（左3）今日宣布結盟，成立「晴天大師旅行社」。（晴天大師旅行社提供）

晴天大師旅行社標榜是「百人顧問 X 百大產品」，前者是來自創立於1995年、以「華人、世界、豪宅」為願景的大師房屋，其全球布局橫跨美國、英國、澳洲、日本與泰國，擁有18個據點的百人菁英團隊；後者是由創立於2007年、深耕高端旅遊市場，至今獲得29座「金質旅遊獎」，擁有超過百項產品線的晴天旅遊。由於兩家都是以品牌價值與服務力為核心資產，今後將共享「嚴選商品、專業解說、溫度服務」的行銷理念。

晴天大師旅行社接下來將推出「曼谷豪宅賞屋旅遊」等獨家產品。（晴天大師旅行社提供）晴天大師旅行社接下來將推出「曼谷豪宅賞屋旅遊」等獨家產品。（晴天大師旅行社提供）

晴天大師表示，接下來的營運將秉持3大方向，一是代理晴天旅遊集團全產品、二是包銷海外熱門旅遊路線、三是自建自銷，預計推出海外地產系列的賞屋旅遊產品，此系列整合大師房屋國際部的專業資源及晴天旅遊的精緻行程設計，推出包括「曼谷豪宅賞屋旅遊」、「夏威夷賞屋旅遊」、「舊金山與西雅圖賞屋行程」等獨家產品，旅程中可同時欣賞在地建築與文化風光，體驗「賞屋是主菜、旅遊是甜點」的全新組合，歡迎對「建築美學」有興趣的旅人前來交流體驗。

