自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

高市交攜手TPO爵士大樂團「無界搖擺」 亞洲首演《Swing Symphony》

2025/10/28 22:38

KSO高雄市交響樂團與指揮吳曜宇。（高市府提供）KSO高雄市交響樂團與指揮吳曜宇。（高市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市交響樂團攜手TPO Big Band 踢霹歐爵士大樂團，舉辦無界搖擺音樂會，由指揮吳曜宇領軍，亞洲首演爵士作曲家馬沙利斯鉅作《Swing Symphony》，從古典到爵士樂交織火花，11月8日於台北國家音樂廳、12月6日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。

TPO爵士大樂團。（高市府提供）TPO爵士大樂團。（高市府提供）

音樂會上半場演出兩首法國作曲家代表作品，展現截然不同的風格與色彩；由杜卡《仙女》波斯神話靈感舞蹈詩開場，以銅管奏出明亮號角，搭配東方旋律神秘氛圍。

接續演出威爾《圓舞曲》，從朦朧低音部發展出舞曲主題，走向激烈、崩解高潮，從法式印象主義幻想語彙，一路鋪陳到拉威爾對舊時代扭曲反思，為音樂會定下跨越、轉變與解構的主題基調。

下半場將演出馬沙利斯鉅作《Swing Symphony》，以交響化手法處理爵士元素，透過兩個樂團分工、呼應與碰撞，讓節奏、和聲、旋律與編制相互交織，呈現風格多元、情緒豐富的當代交響曲，見證音樂實驗與文化交會。

TPO爵士大樂團演出畫面。（高市府提供）TPO爵士大樂團演出畫面。（高市府提供）

高雄市文化局表示，《KSO的無界搖擺》結合高雄市交響樂團的厚實音色，與TPO Big Band的律動語感，從法式浪漫到美式奔放、從古典結構到即興語彙，串聯時間與地域、語法與風格之間多重張力，將令樂迷耳目一新，重新思考音樂疆界與文化流動契機。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應