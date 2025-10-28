高市交攜手TPO爵士大樂團「無界搖擺」 亞洲首演《Swing Symphony》

KSO高雄市交響樂團與指揮吳曜宇。（高市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市交響樂團攜手TPO Big Band 踢霹歐爵士大樂團，舉辦無界搖擺音樂會，由指揮吳曜宇領軍，亞洲首演爵士作曲家馬沙利斯鉅作《Swing Symphony》，從古典到爵士樂交織火花，11月8日於台北國家音樂廳、12月6日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。

音樂會上半場演出兩首法國作曲家代表作品，展現截然不同的風格與色彩；由杜卡《仙女》波斯神話靈感舞蹈詩開場，以銅管奏出明亮號角，搭配東方旋律神秘氛圍。

接續演出威爾《圓舞曲》，從朦朧低音部發展出舞曲主題，走向激烈、崩解高潮，從法式印象主義幻想語彙，一路鋪陳到拉威爾對舊時代扭曲反思，為音樂會定下跨越、轉變與解構的主題基調。

下半場將演出馬沙利斯鉅作《Swing Symphony》，以交響化手法處理爵士元素，透過兩個樂團分工、呼應與碰撞，讓節奏、和聲、旋律與編制相互交織，呈現風格多元、情緒豐富的當代交響曲，見證音樂實驗與文化交會。

高雄市文化局表示，《KSO的無界搖擺》結合高雄市交響樂團的厚實音色，與TPO Big Band的律動語感，從法式浪漫到美式奔放、從古典結構到即興語彙，串聯時間與地域、語法與風格之間多重張力，將令樂迷耳目一新，重新思考音樂疆界與文化流動契機。

