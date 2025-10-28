尊寵禮遇從抵達前開始 半島酒店的獨特接送魅力

半島酒店集團為遊客提供尊寵的接送服務，圖為香港半島酒店勞斯萊斯幻影長軸版轎車。（半島酒店集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一般下榻飯店的享受，往往是從踏入飯店開始，但對半島酒店集團而言，尊寵禮遇是從賓客抵達之前便已開啟。全球各地的半島酒店，無論是標誌性的半島綠訂製勞斯萊斯車隊、私人直升機，還是優雅遊艇，有別於傳統的接送服務，延續品牌的待客之道，海陸空的每一段接送，都增添旅人的驚喜旅遊回憶。

伊斯坦布爾半島酒店於2025年7月推出專屬訂製的豪華遊艇PEN 1，開啟博斯普魯斯海峽巡航體驗。（半島酒店集團提供）

首先是迷人的水上之旅，半島酒店集團旗下濱水而建的酒店均配備獨具特色、裝潢考究的遊艇。伊斯坦布爾半島酒店於今年7月推出專屬訂製的豪華遊艇PEN 1，開啟博斯普魯斯海峽巡航體驗，搭配精心調製的飲料，以及城中極具代表性的地標風光。曼谷半島酒店以傳統大米駁船為靈感，打造優雅的柚木遊船，於湄南河上展開靜謐航程，串聯起城市中非凡的歷史遺跡與現代文化地標。上海半島酒店的阿茲慕47遊艇為賓客提供私人黃浦江巡遊，盡覽城市天際線之美。芝加哥半島酒店則邀請賓客搭乘豪華遊船，探索密西根湖的旖旎風光，船型選擇豐富，從約15米的帆船到32米的遊艇一應俱全。

請繼續往下閱讀...

倫敦半島酒店訂製款1960年奧斯汀FX4 Sedanca Brougham復古黑色出租車。（半島酒店集團提供）

再來是陸地接送特色，勞斯萊斯車隊是半島酒店的標誌性座駕，車身塗裝半島標誌性的布魯斯特綠（Brewster Green）。這段傳奇合作始於1970年，香港半島酒店訂下當時最大規模的勞斯萊斯銀影（Silver Shadows）私人訂單，此後更7度打破該紀錄。目前全球半島酒店已配備逾25輛訂製勞斯萊斯轎車。今年4月，香港半島酒店又迎來6輛全新訂製勞斯萊斯幻影長軸版（Phantom Extended）轎車，配備發光的水箱護罩、LED儀錶盤及具有按摩功能的座椅。位於東京、北京、上海、曼谷、巴黎及倫敦的半島酒店同樣配備獨具特色的座駕；而香港與倫敦的半島酒店車隊中，還包括已被精心修復的勞斯萊斯幻影II Sedanca de Ville古董名車，分別產自1934年與1935年。

馬尼拉半島酒店1955年首款Sarao吉普車復刻版。（半島酒店集團提供）

曼谷半島酒店還配備傳統嘟嘟車，帶領遊客暢遊城市街區。馬尼拉半島酒店則啟用1955年首款Sarao吉普車複刻版，帶領遊客觀光。這款車型自二戰後在菲律賓廣受歡迎，車內特別配備空調、棕色真皮座椅及迷你吧，提供冰鎮飲用水和手巾。巴黎半島酒店的1967年款雪鐵龍 2CV Fourgonnette，可為遊客帶來一場追溯歷史之旅；倫敦半島酒店訂製款1960年奧斯丁FX4 Sedanca Brougham復古黑色計程車，以及芝加哥半島酒店精心複刻的1946年帕卡德Clipper，也同樣富有懷舊之風。

馬尼拉半島酒店以直升機推出豐富多彩的高空體驗。（半島酒店集團提供）

飛上空的雲端之旅也是半島酒店的魅力。1994年，香港半島酒店率先在酒店天台設立雙直升機停機坪，並開設尊貴的候機室The Clipper Lounge；時至今日，仍是香港唯一一家提供私人直升機服務的酒店。曼谷半島酒店同樣配備直升機停機坪以及位於37樓的專屬休息室，做為全城唯一獲准夜間降落的直升機服務，為遊客提供機場接送服務的同時，更呈現迷人的都市夜景。馬尼拉半島酒店則推出豐富多彩的高空體驗，從飽覽天際線的直升機之旅「Skyline Reverie」、浪漫求婚之選「Fly & Propose」，到融合精緻美食與飛行觀光的「Fly & Dine」，特色雲端體驗無與倫比。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法