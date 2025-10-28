自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

解密故宮「三公圖」 為何在南院合體可獲迎媽祖待遇？

2025/10/28 23:15

故宮鎮院國寶北宋山水畫「三公圖」將首次於南院合體展出，限展42天，備受矚目。（故宮提供）故宮鎮院國寶北宋山水畫「三公圖」將首次於南院合體展出，限展42天，備受矚目。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮南院將自11月11日起，展出「鎮院三寶」范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風〉，做為百年院慶大展「甲子萬年」在南院最具指標性的展品。這也是3件被尊稱為「三公圖」的國寶，首次在南院合體，為此，南院可說如古時迎媽祖般慎重且歡欣鼓舞。然而，究竟為何「鎮院三寶」合體，值得如此大舉宣揚？

先就書畫歷史來看，「三公圖」時代最近的〈萬壑松風〉（1124），距今已經901年，其次〈早春圖〉（1072）距今長達953年，〈谿山行旅〉雖然沒有記年，但據推估，作品年份應已超過千年。因年代久遠、絹本質材脆弱，為了加強保護珍貴古物，被列為「限展書畫」，每次展覽至少必須間隔3年以上，而且展期不能超過42天，以減少被光線照射的時間。

北宋山水畫展廳內展示「三公圖」的細節賞析。（故宮提供）北宋山水畫展廳內展示「三公圖」的細節賞析。（故宮提供）

這三件巨幅立軸，分別代表了北宋「巨碑式」山水畫的典範，據統計，故宮文物遷台至今，「三公圖」合體展出只在2006年「大觀」展、2011年「國寶總動員」、2021年「鎮院國寶」展。尤其自2012年3月由文化部核定公告為國寶級古物之後，鎮院書畫三國寶的出展限制就更多了。

但科技藝術發達的年代，數位展為這些曠世巨作添上了翅膀，讓它們飛得更遠、旅程更久。也就是說，「三公圖」這次到南院合體，雖然只能展出42天，但目前已先推出「甲子萬年多媒體展」做為暖身，其中，北宋山水畫展廳內就展示著3幅名作的細節賞析。

多媒體展期即日起至2026年1月4日，文物實體展期將於11月11日展至12月28日，可於線上預約或現場排隊入場，詳詢：https://reurl.cc/5ReL6G

