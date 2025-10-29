2025桃源美展得獎名單揭曉 桃園展演中心即起登場

桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件今）日揭曉得獎名單，即日起至11月14日於桃園展演中心展出。（桃市府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件昨（28）日揭曉得獎名單和頒獎，桃園市長張善政出席頒獎典禮表示，隨著科技與人工智慧快速發展，藝術創作邊界持續重新定義。今年美展以「立體與影像多媒體類」為主題，涵蓋「立體造形」、「攝影與錄像」及「科技新媒體」等多元創作形式，鼓勵藝術家勇於探索新媒材與創作手法，展現藝術與科技融合的前瞻視野，期盼藉此激發更多具創意與實驗精神的作品，拓展當代藝術更多可能。

桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件今）日揭曉得獎名單和頒獎，桃園市長張善政（中）出席頒獎典禮。（桃市府提供）

張善政頒發本屆桃源美展年度特別獎獎項，並期勉桃源美展持續引領國內藝術創作風潮，成為觀察新世代藝術發展重要窗口，為台灣藝文發展注入源源不絕的活力與靈感。他指出，桃源美展自1982年創立後，持續推動藝術多元化與在地創作發展，已成為孕育無數藝術創作與優秀作品的重要平台，每年皆以不同主題呼應當代藝術趨勢，激盪出跨域交流的豐沛創作力，展現桃園在全國藝文領域的重要地位。

請繼續往下閱讀...

桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件今）日揭曉得獎名單，即日起至11月14日於桃園展演中心展出。（桃市府提供）桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件今）日揭曉得獎名單和頒獎，桃園市長張善政（左2）等人到場參觀。（桃市府提供）

桃園市立美術館長林詠能表示，桃源美展旨在鼓勵具潛力的創作者，同時推動在地藝術發展，持續透過公開徵件及制度革新，展現多元創作能量。本次競賽共收到462件投稿，創歷年新高，最終評選出35件入選，入選率僅7.5％。

年度特別獎召集人鄭勝華表示，年輕世代的藝術創作始終值得期待與珍視，今日的舞台屬於所有入選創作者，期盼大家能持續在藝術之路上砥礪前行。

桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件今）日揭曉得獎名單，即日起至11月14日於桃園展演中心展出。（桃市府提供）桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件今）日揭曉得獎名單，即日起至11月14日於桃園展演中心展出。（桃市府提供）

文化局表示，本屆35件獲獎作品即日起至11月14日止，於桃園展演中心展出。其中年度特別獎由黃昭順《反轉容器》與許曉薇《錯置之幕》脫穎而出，作品以獨特觀點展現創新精神，深獲評審一致肯定；「桃美獎」則分別由黃銘心《界限街》、陳誌陽《這只是些不重要的事》、陳采宜與羅芷葳《你看那邊有聲音？》獲得。

桃園市立美術館主辦「2025桃源美展」徵件今）日揭曉得獎名單和頒獎，桃園市長張善政（中）出席頒獎典禮。（桃市府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法