富野集團線上旅展10/30登場 推多館通用超值住宿券

富野集團線上旅展10月30日登場。（富野集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025台北國際旅展（ITF）將於11月7至10日，於台北南港展覽館登場，富野集團今年祭出多款旅展限定優惠券，並同步推出「線上旅展」優惠，活動自10月30日至11月11日止，讓消費者不論親臨現場或線上選購，都能以超值價格輕鬆入手。

歇宿台東知本富野溫泉休閒會館，暢覽東台灣的自然景致。（富野集團提供）

富野集團表示，今年旅展參展，以「The Best Experience for You!」為主題，期望以貼心價格與靈活票券組合，邀請旅人探索富野旗下各地飯店，從東台灣的自然景致、南部的陽光風情，到中部山區的雲霧仙境，體驗截然不同的旅宿風格與服務品質。旅展優惠產品中，「2299通用券」可自由選擇入住台東富野、花蓮富野、高雄富野或嘉義富野；若選擇入住富野會館或關子嶺富野，只需加價600元即可入住；加價1,000元更可入住武陵富野，彈性使用、全台通用，非常適合自由行旅客。針對喜愛多館體驗的旅人，富野集團同步推出「10888聯合券」，包含武陵富野、知本／台東富野、關子嶺富野、花蓮／高雄富野等通用券各1張，旅客可任選4家飯店、各住1晚，讓一趟旅程輕鬆串聯山海溫泉與城市風光，完整體驗富野飯店集團的多元魅力。

富野集團在2025台北國際旅展推出多款旅展限定優惠券。（富野集團提供）

除了超值住宿券，知名溫泉據點「關子嶺富野溫泉會館」也推出「關子嶺泡湯券」，每張300元，3至9月平假日皆可使用，10至2月假日另加收100元，即可享受關子嶺泥漿溫泉的療癒魅力。旅展期間，親至現場富野攤位購買或參加活動，皆可獲得精美贈品與限定優惠，數量有限，售完為止。更多相關訊息詳詢富野集團官網。

