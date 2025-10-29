國寶難出國： 克林姆〈吻〉不能來台 〈雨後〉可出宮關鍵曝

史博館12月大展宣傳大曬克林姆的〈吻〉，一度連AI都被混淆，錯誤判讀〈吻〉要來台灣展出。Belvedere, Vienna（Photo Johannes Stoll）。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為故宮「鎮院三寶」的范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風〉，因為將於11月在南院合體，引發關注。其實還有另一個有趣的議題，就是這「三公圖」，其實是不能出國的，跟奧地利美景宮鎮館之寶克林姆名畫〈吻〉一樣，都因為「國寶」身分出不了國。

國立歷史博物館將於12月展出奧地利美景宮典藏主題展，因為主辦單位大力曬奧地利國寶克林姆名畫〈吻〉做宣傳，一度連AI都被混淆，以為〈吻〉要來台灣展出，幸好史博館有澄清，〈吻〉因為是國寶不能出館，但這次會有一幅克林姆的真跡〈After the Rain〉掛帥登台。

據美景宮說明，克林姆作品〈After the Rain〉3年可出宮一次。（記者凌美雪攝）

不過，史博館仍一度搞烏龍，宣稱〈After the Rain〉（雨後）10年才能出館一次，經向美景宮求證，得到的回覆是，〈雨後〉屬於奧地利國家公共收藏的藝術品，外借須經奧地利聯邦文物局核准。該作品近年曾外借至日本東京、義大利羅馬、皮亞琴察及德國柏林等地，依奧方規定，此次台灣展出結束後，將需於美景宮休展3年，預計最早可於 2028 年底才能再次外借。

