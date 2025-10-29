自由電子報
國寶難出國： 故宮「三公圖」 連想都不用想

2025/10/29 01:00

故宮「三公圖」在南院合體已屬難得，出國舅聯想刀不用想。（故宮提供）故宮「三公圖」在南院合體已屬難得，出國舅聯想刀不用想。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕到底「國寶」可不可以出國？其實也不是絕對不可以，但真的很困難。故宮人氣國寶〈翠玉白菜〉雖然不是文化部指定的「國寶」，但因為身分形同故宮代言人，這次為了記誌台捷兩國友好，獲得機會越洋展出，以後有沒有下次？沒人敢說。而談到「三公圖」，因畫作材質經千年歷史的脆弱性，故宮院長蕭宗煌認為，應該是「連想都不用想」。

蕭宗煌表示，世界各國對所謂國寶或指定重要文物可否出國展出，各有其規定。例如故宮寄存在日本的兩件重要文化財，依規定可因國際交流或特殊原因，報准出國；而依國內「文化資產法」規定，無論國寶、重要古物或一般古物，出國都必須先經過審查，即由文資局會同文資委員專家親自檢視展品狀況，並經文化部陳報行政院同意後，始准出國。

這點跟奧地利政府有規定很像，同樣是克林姆的作品，〈吻〉因為是國寶不能出館，〈雨後〉屬於奧地利國家公共收藏的藝術品，外借須經奧地利聯邦文物局核准，且3年只能出館1次。

而故宮國寶限展書畫，則是原則上不能出國，但在故宮南、北兩院，3年可以展出一次，限期42天。所以「三公圖」未來是否會出國展出，應該是「連想都不用想」。

