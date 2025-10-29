蒲添生運動系列雕塑園區 11/1在嘉市北香湖公園開幕

蒲添生經典「運動系列」雕塑創作靈感來自「體操精靈」西莉瓦絲。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕迎接嘉義市建城321年，市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑，此系列雕塑是蒲添生晚期重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞體操選手、素有「體操精靈」之稱的西莉瓦絲，展現人體力與美的動態張力，雕塑園區將於11月1日開幕。

北香湖公園雕塑園區將於11月1日開幕。（嘉市政府提供）

市府表示，北香湖公園歷史悠久，「北香秋荷」清代為諸羅八景之一。市府斥資12.9億元推動北香湖公園各項重大建設，結合親子遊憩、青少年運動、樂齡健康、寵物友善及文化藝術，而今透過原件放大的藝術銅像設置，為公共藝術注入全新風貌。

市府文化局長謝育哲表示，「運動系列」雕塑是蒲添生晚期重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞體操選手、素有「體操精靈」之稱的西莉瓦絲。

蒲添生的經典「運動系列」雕塑，展現人體力與美的動態張力。（嘉市政府提供）

西莉瓦絲以優雅姿態和高難度技巧驚豔全球，也觸動蒲添生，促使他將運動瞬間定格為永恆的雕塑藝術，展現人體力與美的動態張力，將雕塑的力量轉換為姿態，展現身體的律動、平衡、姿態的極限與美感。

該系列共10件，原作約40至50公分，典藏於台灣美術館、高雄市立美術館與嘉市立美術館。蒲添生運動系列雕塑園區將於11月1日下午2時舉行開幕典禮。

