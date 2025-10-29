自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

蒲添生運動系列雕塑園區 11/1在嘉市北香湖公園開幕

2025/10/29 14:18

蒲添生經典「運動系列」雕塑創作靈感來自「體操精靈」西莉瓦絲。（嘉市政府提供）蒲添生經典「運動系列」雕塑創作靈感來自「體操精靈」西莉瓦絲。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕迎接嘉義市建城321年，市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑，此系列雕塑是蒲添生晚期重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞體操選手、素有「體操精靈」之稱的西莉瓦絲，展現人體力與美的動態張力，雕塑園區將於11月1日開幕。

北香湖公園雕塑園區將於11月1日開幕。（嘉市政府提供）北香湖公園雕塑園區將於11月1日開幕。（嘉市政府提供）

市府表示，北香湖公園歷史悠久，「北香秋荷」清代為諸羅八景之一。市府斥資12.9億元推動北香湖公園各項重大建設，結合親子遊憩、青少年運動、樂齡健康、寵物友善及文化藝術，而今透過原件放大的藝術銅像設置，為公共藝術注入全新風貌。

市府文化局長謝育哲表示，「運動系列」雕塑是蒲添生晚期重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞體操選手、素有「體操精靈」之稱的西莉瓦絲。

蒲添生的經典「運動系列」雕塑，展現人體力與美的動態張力。（嘉市政府提供）蒲添生的經典「運動系列」雕塑，展現人體力與美的動態張力。（嘉市政府提供）

西莉瓦絲以優雅姿態和高難度技巧驚豔全球，也觸動蒲添生，促使他將運動瞬間定格為永恆的雕塑藝術，展現人體力與美的動態張力，將雕塑的力量轉換為姿態，展現身體的律動、平衡、姿態的極限與美感。

該系列共10件，原作約40至50公分，典藏於台灣美術館、高雄市立美術館與嘉市立美術館。蒲添生運動系列雕塑園區將於11月1日下午2時舉行開幕典禮。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應