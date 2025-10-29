李遠帶資源勘災救文化 南市獲2億修古蹟

南鯤鯓代天府正脊遭丹娜絲颱風正面襲擊扭曲缺角。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部長李遠今（29）日南下台南，實地勘查並說明「丹娜絲颱風」及「0728豪雨」造成的文化資產災損及後續協助情形。南鯤鯓代天府古蹟屋頂正脊遭強風「扭曲」缺角，令人怵目驚心！

文化部長李遠到南鯤鯓代天府勘災。（記者洪瑞琴攝）

他表示，今年除風災、豪雨外，花蓮馬太鞍堰塞湖造成的光復地區災情也相當嚴重，文化部除關注民生復原，也同步啟動文化資產、文化基地與設施等復原機制，盼在重建中兼顧文化價值與心靈復甦，「重建不只是恢復原貌，而是讓文化資產變得更好。」

李遠笑說，其實早就想來關心南鯤鯓代天府，但文資局打趣提醒「沒有帶資源來勘災，就是來亂的」，因此先由文資局掌握需求、中央核定經費後，「今天才能下來。」文化部爭取「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」特別預算2.94億元，並加速審查作業，協助地方辦理文化資產搶修與復建計畫，總計補助8縣市37案，金額達2.86億元，其中南市即獲核定19案、合計補助2億元。

北門嶼陳家古厝屋頂招強風摧毀。（記者洪瑞琴攝）北門嶼陳家古厝屋頂被吹破。（記者洪瑞琴攝）

李遠今日首先前往國定古蹟「南鯤鯓代天府」現勘，檢視三川殿、前拜亭、正殿及屋面裝飾構件受損情形，將全額補助4200萬元修繕；接著轉往歷史建築「北門嶼陳家古厝」，瞭解風災、豪雨造成屋面與屋架嚴重損壞現況，文化部也將全額補助3000萬元修復。

文化部長李遠（右2）查視陳家古厝破損情況。（記者洪瑞琴攝）

南市副市長葉澤山指出，市府已先動支500萬元緊急搶險，避免損壞進一步惡化，感謝中央迅速核定經費，共同守護珍貴的地方文化資產。

立委賴惠員、林宜瑾都到場關心，文化帶來力量。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名也表示，聽到「全額補助」很開心。

