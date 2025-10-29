台灣插畫家共繪2026年月曆 林保署推《阡陌之森》與米蠟筆

2026年《阡陌之森》月曆封面。（林業及自然保育署提供）

〔蔡佩盈／台北報導〕5位風格各具的插畫家：鄒駿昇Page Tsou、洪添賢Croter、吳欣芷Cindy Wume、林家棟Jia Dong Lin，以及吳怡欣Yihsin Wu，將台灣壯闊的地景，透過風格有異的筆觸，濃縮在一方桌曆，或是附有撕線設計的月曆。

3月份是吳怡欣Yihsin Wu筆下的蘭陽平原。（林業及自然保育署提供）8月份是鄒駿昇Page Tsou結合大石虎與苗南丘陵。（林業及自然保育署提供）

其中，1月份是洪添賢Croter所繪的雙溪流域，2月份是吳欣芷Cindy Wume繪製的北海岸金山清水濕地，3月份是吳怡欣Yihsin Wu筆下的蘭陽平原，7月份是林家棟Jia Dong Lin俯瞰桃園台地，8月份是鄒駿昇Page Tsou結合大石虎與苗南丘陵。

無論是森林、溪流、農田、聚落、埤塘、魚塭、沼澤與湧泉，這些屬於台灣的棲地類型，其上也有著台灣珍貴的動植物資源，和值得所有人關心的動植物棲地保育議題，插畫家特別採用不同觀看角度——從空中鳥瞰、溪流中仰視、海平面眺望，正是為了提醒我們改變視角，共同關注台灣多元的生態。

由林業及自然保育署以《阡陌之森》為名，和5位插畫家合作的月曆、桌曆，即日起至11月4日開放預購，詳情可上網：https://reurl.cc/qKDd8D。

同時也推出《阡陌之森》16色米蠟筆，以米糠萃取製成，不含石蠟，是16種取自國土綠網保育軸帶的天然色彩。

16色米蠟筆。（林業及自然保育署提供）取自國土綠網保育軸帶的天然色彩。（林業及自然保育署提供）

