「紅腳印」出沒注意 官田大隆田園區變身藝術打卡新秘境
作品與高蹺鴴的對話，展現自然生態的韌性與美麗。（南市都發局提供）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕官田區是台南埤塘與聚落優雅共存的一方淨土。位於此地的大隆田生態文化園區，前身為隆田新訓中心，沉寂20餘年後，經官田區公所積極推動與南市都市發展局持續改善，透過「大隆田生態文化園區改造計畫」華麗轉身，成為結合野地風貌與環境教育的特色公園。
園區設計巧妙利用原有連集合場，形成微滯洪區，收集春夏季雨水，孕育了鳥類、昆蟲與植物的多樣生態。歷經兩年觀察，竟也迎來了高蹺鴴的身影，成為濕地生態復甦的象徵。
《躼跤紅跤痕》作品精細的製作過程。（南市都發局提供）
為呼應這片重生的生態脈動，都發局邀請藝術家劉哲安（Varig Tinaway）創作竹藝地景作品《躼跤紅跤痕（lò-kha âng kha-hûn）》。作品靈感取自高蹺鴴這種體態優雅、腳色鮮紅的候鳥，融合竹材工藝與金屬結構，以台語「躼跤仔（lò-kha-á）」為名，串連自然、生態與地方語言文化。
紅色足印的造型象徵高蹺鴴行走於濕地間的步伐，像詩一般在土地上留下環境變遷與共生的痕跡。作品設置於滯洪池周邊，呼應園區防災、貯水與生態功能，呈現人與自然共棲的畫面。都發局表示，《躼跤紅跤痕》不僅是一件藝術創作，更提醒人類在自然邊界上行走時，應懷抱柔軟與敬意，方能與萬物共生。
民眾走訪大隆田生態文化園區，親臨體驗竹藝與濕地交織出的靜謐詩意，與高蹺鴴一同在自然的節奏中，留下屬於人與環境的共生足跡，也可為社群照片添上一抹濕地祕境感！
