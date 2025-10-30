自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

記錄台南歷史街區疫情風貌 邱勤庭師生懷念攝影展11/1登場

2025/10/30 14:10

南市左鎮老街區。（台南社大提供）南市左鎮老街區。（台南社大提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕一場名為「未竟之約」的紀實影像展，將於11月1日至16日在台南社大街區教室「埕南25」展出。展覽以影像記錄疫情前後台南歷史街區的風貌與變遷，不僅展現時間流動下的城市樣貌，更是學員為了實現與已故紀實攝影師邱勤庭老師之間約定的追思展。

台南社大學員策展「未竟之約」的紀實影像展，實現與已故攝影師邱勤庭之間約定。（台南社大提供）台南社大學員策展「未竟之約」的紀實影像展，實現與已故攝影師邱勤庭之間約定。（台南社大提供）

台南社大表示，展名「未竟之約」源自已故紀實攝影師邱勤庭老師的最後一堂課，他曾承諾帶著學員「從信義街開始，拍遍台南的老街」。這個約定最終未能實現，但學員們以這場展覽延續師生共同的信念，藉影像完成那份未竟的旅程。

邱勤庭是台南資深紀實攝影師，曾獲金鼎獎，長年關注台南的庶民文化與歷史街區。自2018年起，於台南社大開設「台南紀實攝影」課程，與一般沙龍或商業攝影不同，課程著重以鏡頭真實記錄城市的文化肌理與人文氣息。

台南社大資傳經理人陳志軒表示，邱老師總熱情談論「攝影與文化的關係」。疫情期間，他仍走入信義街，記錄那些被疫情改變的生活景象，為了生計苦撐的餐廳、戴著口罩端咖啡的服務人員、在巷口保持距離閒聊的街坊鄰居。儘管身體欠安，邱老師始終堅信「身為攝影師，就有記錄台南故事的使命。」

策展人薛聖月表示，他們整理了當年的作品與老師的影像，想告訴他「您教我們的東西沒有消失，它一直都在。」

陳志軒說，本次展覽除緬懷紀實攝影師邱勤庭的影像紀錄，也展出學員在社大課程中拍攝的歷史場域變遷，歡迎關心歷史城區的朋友前來埕南25觀賞。

「未竟之約」的紀實影像展，將於11月1日至16日在台南社大街區教室「埕南25」展出。（台南社大提供）「未竟之約」的紀實影像展，將於11月1日至16日在台南社大街區教室「埕南25」展出。（台南社大提供）

