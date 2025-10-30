百年前收到1200元樟腦鉅款 花1分5釐寄明信片當收據

埔里枇杷城腦館寄出明信片，表明收到2次貨款合計1200元，上面有蓋公司章，猶如收據證明。（梁志忠提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕日治時代台灣樟腦是重要產業之一，南投負責粗製樟腦的腦館就有多處，南投縣文化資產學會理事長梁志忠收藏大正5年（1916年）的明信片，埔里枇杷城腦館寄給草屯北投堡土城腦館，告知2次合計1200元貨款都收到。梁志忠表示，當時埔里的小學老師月薪40元，可見樟腦經濟效益龐大。

梁志忠收藏的109年前的1張明信片保存完好，是日治時期大正5年（1916年）3月29日寄出、有如「收據」的明信片，由埔里枇杷城腦館寄出，寄給草屯北投堡土城腦館，背面內文主要是告知2次各送來的貨款600元，合計1200元都收到登帳。明信片上的郵票是「ㄧ仙五厘」（即1分5厘），一張郵資便宜的明信片，猶如開立收據證明。

明信片郵資是「ㄧ仙五厘」即（1分5厘），收件記者是草屯報告堡土城腦館，就是現在的草屯鎮土城里一帶。（梁志忠提供）

梁志忠表示，內文中「1200」的數字使用的是「菁仔碼」，也稱「蘇州碼」、「花碼」，現在已無人使用，這張相當於收據證明的明信片，讓後人一次看到多樣百年前的台灣歷史，包括：郵資、樟腦收益、當時ㄧ連串數字的簡寫、南投縣舊地名……。

梁志忠說，翻閱舊資料顯示，大正5年日本政府還未實施樟腦專賣制度，埔里小學老師的月薪是40元，工作1年才有480元，但那年埔里一個腦館（粗製樟腦工廠）短時間就收到1200元貨款，可見當時樟腦的龐大經濟效益。

當時明信片「ㄧ仙五厘」的郵資顯得很便宜，那時1圓等於100錢（分），而10厘是1錢（即1分），而台灣明信片郵資寄國內僅5元，百年來台灣郵資維持低廉。

