紙風車苗栗灑藝術種子，11月偏鄉演出。（苗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕廣受苗栗縣鄉親歡迎的紙風車劇團持續在苗栗縣巡迴演出！紙風車劇團與苗栗縣政府文化觀光局攜手推動「2025苗栗縣藝術種苗播撒計畫」，2個月4場演出吸引近2萬人熱情參與觀賞演出，苗縣府文觀局也宣布好消息，紙風車劇團在11月1日下午5點將於獅潭鄉演出，並陸續安排在造橋、西湖演出滿足觀眾需求。

苗縣府文觀局指出，紙風車劇團將在獅潭鄉汶水老街停車場，由最有經驗的巫婆「巫頂」揮灑魔法歡樂登場，運用戲劇的想像力，帶領觀眾從汶水老街出發環遊世界，在笑聲中探索友情與勇氣的冒險旅程。

苗縣府文觀局長林彥甫說，苗栗縣藝術種苗播撒計畫透過大型舞台劇、藝術卡車等不同形式演出，今年除紙風車繼續散播藝術種子、表演5齣劇碼，台灣特技團、即將成真火舞團也搭配紙風車劇團，將藝術卡車首度開進造橋鄉與西湖鄉。

台灣特技團於造橋（11月8日晚間7點於造橋國中）登場、即將成真火舞團則於西湖（11月29日晚間7點於五龍宮橋下四季廣場）演出，盼開拓苗栗縣孩子多元藝術視野。

