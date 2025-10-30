警告標誌變美了！林保署南投分署勇奪美國繆思設計大獎銀獎

台灣黑熊「顧路」等施工中的警告標誌、安全護欄設計，讓林保署南投分署勇奪美國MUSE設計大獎銀獎。（林保署南投分署提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕林保署南投分署治山防洪工程的圍籬、告示牌、警示標語，融入台灣黑熊、石虎、龜殼花等中部特有保育物種圖案，猶如生態圖鑑，該分署的這套《治山防災工程》識別系統，獲得美國MUSE設計大獎的戶外廣告類銀獎，讓世界看見台灣硬邦邦工程中的設計實力。

林保署南投分署治山防洪工程圍籬看起來很吸睛。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署指出，《治山防災工程》識別系統設計的構想，來自集水區治理業務同仁發現傳統工程標示在視覺呈現上風格偏重功能取向，不容易引起注意，因此以品牌視覺為核心，把中部特有保育類物種融入設計，應用於圍籬、警示標語與告示牌等，主視覺採手繪筆觸與低彩配色，描繪台灣黑熊、石虎、冠羽畫眉等中部特有保育物種，搭配山櫻花、霧社櫻等植物輪廓，讓圍籬、告示牌、警告標語也能像生態圖鑑一樣的吸眼球。

林保署南投分署說，整體系統採模組化設計，材質選用霧面、防眩、耐候材料，避免反光干擾行車與閱讀；色彩以苔綠、岩褐、霧藍為主，再以柔和橘色作為警示色，兼具安全與視覺和諧。標示基底使用金屬與複合板，搭配環保油墨印製，延長使用壽命並降低材料耗損，體現永續設計精神。

美國MUSE設計大獎由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球指標性創意設計獎項之一，每年比賽選出兼具創意與社會影響力的傑出作品，南投分署的治山防洪識別系統能獲得戶外廣告類銀獎，不僅肯定林業保育署的努力，也象徵台灣在自然治理與公共工程美學的跨域突破。

公程告示牌也能看起來很可愛。（林保署南投分署提供）

