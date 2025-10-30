自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南連道路都「甜」南鐵地下化挖出百年前古代「牛車路」揭糖史

2025/10/30 14:21

疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可以看見以三合土遺構做為邊界。（南市文資處提供）疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可以看見以三合土遺構做為邊界。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕常有人說：「台南連空氣都是甜的！」如今這句話有了歷史見證——在清代的台南，道路竟然真的是「甜」的！台南市區鐵路地下化工程持續推進中，近期在鄰近東門路一帶發現豐富遺構與遺物。經考古團隊調查研判是「牛車路」，該區域正是清代府城製糖重要道路遺跡。

出土遺構、祝三多境與1875年的「臺灣府城街道全圖」對照圖。（南市文資處提供）出土遺構、祝三多境與1875年的「臺灣府城街道全圖」對照圖。（南市文資處提供）

南市文化資產管理處指出，遺構所在地位於當時的祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接的大路為自大東門出入的交通要道，周邊糖間林立，是當時府城製糖業的重鎮。清代《臺灣采訪冊》曾記載沿途「凡白糖行石屚碎及舊污泥多遺棄其間」，可見當時製糖產業蓬勃，街道四周堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，甜氣四溢。

分層夯實的道路剖面，可看見密集的糖漏破片。（南市文資處提供）分層夯實的道路剖面，可看見密集的糖漏破片。（南市文資處提供）

文資處表示，這次發現遺構的東西兩側以三合土結構做為邊界，結構之間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實的工法堆砌，修築成道路。考古團隊進一步以道路的位置、形狀與走向進行比對，與1875年的「臺灣府城街道全圖」上所標示的「牛車路」十分吻合；此外，從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑上紀年推斷，這一段的「牛車路」道路修築或翻修工程應該落在「道光十六年（1836）」之後。

道路邊界的三合土牆體，往東可看見分層夯實的道路剖面。（南市文資處提供）道路邊界的三合土牆體，往東可看見分層夯實的道路剖面。（南市文資處提供）

可以想像當時負責修築這段道路的工人們，就地取材，使用週遭糖間遺棄的糖漏、瓷器、磚瓦，混雜著滿地掉落的糖碎屑一同倒入地下夯實成為道路的級配，《臺灣采訪冊》中甚至記有道光年間夏天，大東門鄰近道路的空地因為不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨著蒸散而出的煙氣瀰漫而出，讓當時台南空氣「含糖量」大幅提升。清代時期的府城不只道路含糖，就連空氣中都充滿甜蜜蜜的氣味，台南「全糖市」當之無愧！

南鐵地下化工程期間於2023年在新樓醫院附近，研究團隊進行考古挖掘情形。（記者洪瑞琴攝）南鐵地下化工程期間於2023年在新樓醫院附近，研究團隊進行考古挖掘情形。（記者洪瑞琴攝）

考古團隊已完整記錄並暫時移置保存相關遺構，讓鐵路地下化工程能持續推進。市長黃偉哲表示，未來鐵路地下化完工後的綠園道開闢計畫，將納入這批珍貴考古遺構一併規畫，讓市民與遊客漫步綠園道時，能親身感受府城悠久的歷史層次與文化香氣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應