台南連道路都「甜」南鐵地下化挖出百年前古代「牛車路」揭糖史

疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可以看見以三合土遺構做為邊界。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕常有人說：「台南連空氣都是甜的！」如今這句話有了歷史見證——在清代的台南，道路竟然真的是「甜」的！台南市區鐵路地下化工程持續推進中，近期在鄰近東門路一帶發現豐富遺構與遺物。經考古團隊調查研判是「牛車路」，該區域正是清代府城製糖重要道路遺跡。

出土遺構、祝三多境與1875年的「臺灣府城街道全圖」對照圖。（南市文資處提供）

南市文化資產管理處指出，遺構所在地位於當時的祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接的大路為自大東門出入的交通要道，周邊糖間林立，是當時府城製糖業的重鎮。清代《臺灣采訪冊》曾記載沿途「凡白糖行石屚碎及舊污泥多遺棄其間」，可見當時製糖產業蓬勃，街道四周堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，甜氣四溢。

分層夯實的道路剖面，可看見密集的糖漏破片。（南市文資處提供）

文資處表示，這次發現遺構的東西兩側以三合土結構做為邊界，結構之間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實的工法堆砌，修築成道路。考古團隊進一步以道路的位置、形狀與走向進行比對，與1875年的「臺灣府城街道全圖」上所標示的「牛車路」十分吻合；此外，從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑上紀年推斷，這一段的「牛車路」道路修築或翻修工程應該落在「道光十六年（1836）」之後。

道路邊界的三合土牆體，往東可看見分層夯實的道路剖面。（南市文資處提供）

可以想像當時負責修築這段道路的工人們，就地取材，使用週遭糖間遺棄的糖漏、瓷器、磚瓦，混雜著滿地掉落的糖碎屑一同倒入地下夯實成為道路的級配，《臺灣采訪冊》中甚至記有道光年間夏天，大東門鄰近道路的空地因為不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨著蒸散而出的煙氣瀰漫而出，讓當時台南空氣「含糖量」大幅提升。清代時期的府城不只道路含糖，就連空氣中都充滿甜蜜蜜的氣味，台南「全糖市」當之無愧！

南鐵地下化工程期間於2023年在新樓醫院附近，研究團隊進行考古挖掘情形。（記者洪瑞琴攝）

考古團隊已完整記錄並暫時移置保存相關遺構，讓鐵路地下化工程能持續推進。市長黃偉哲表示，未來鐵路地下化完工後的綠園道開闢計畫，將納入這批珍貴考古遺構一併規畫，讓市民與遊客漫步綠園道時，能親身感受府城悠久的歷史層次與文化香氣。

