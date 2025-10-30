自由電子報
萍蓬草劇團20年磨一劍 台語兒童劇《花忍者》11/2開演

2025/10/30 14:24

萍蓬草劇團推出《花忍者》台語兒童劇演出。（新營文化中心提供）萍蓬草劇團推出《花忍者》台語兒童劇演出。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕萍蓬草劇團20年磨一劍！全新台語兒童劇《花忍者》，源自日本兒童文學作家古田足日（1927-2014）於《代做功課股份有限公司》書中所提一段「忍者」故事，由青年創作導演劉佳怡、團長郭月媚及台語專家共同改編。11月2日下午2點半將在新營文化中心演藝廳開演，免票入場。

郭月媚表示，為了在地藝文人才永續，持續製作精良好戲，堅持以高成本投入台語兒童劇製作，以高水準演出，回饋喜愛看戲的大、小朋友。

此次演出劇碼《花忍者》由萍蓬草劇團駐團導演譚志杰，帶領優秀技術團隊及演員，打造一個穿越現代與古代忍者村的奇幻舞台，故事中一群櫻花小學的小朋友誤闖平行時空的「茫霧谷」忍者村，種種挑戰考驗著他們，邀請觀眾一起來見證屬於他們的勇氣與成長。

11月2日演出當天也特別安排台語微型展，提供親子趣味闖關，體驗快樂說台語的樂趣，前100位入場小朋友可獲得驚喜小禮兌換卡。

萍蓬草劇團推出《花忍者》台語兒童劇演出。（新營文化中心提供）萍蓬草劇團推出《花忍者》台語兒童劇演出。（新營文化中心提供）

