自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

欲往東北角尋米其林美食 答案就在奇園自然料理

2025/10/30 11:01

位於貢寮的「奇園自然料理」，是石頭屋的特色餐廳。（記者周幸叡攝）位於貢寮的「奇園自然料理」，是石頭屋的特色餐廳。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕來到東北角，除了因當地靠海得嘗豐富海鮮，若想要品嘗米其林美食也不會失望，隱身貢寮樹林間的「奇園自然料理」，剛入選《台灣米其林指南2025》，為旅人探訪東北角增添新的誘因。

「奇園自然料理」裝飾往昔農家用具，洋溢古樸的懷舊氛圍。（記者周幸叡攝）「奇園自然料理」裝飾往昔農家用具，洋溢古樸的懷舊氛圍。（記者周幸叡攝）

奇園以新鮮食材烹調，圖為手工芋棗及溪蝦。（記者周幸叡攝）奇園以新鮮食材烹調，圖為手工芋棗及溪蝦。（記者周幸叡攝）

餐廳設於桃源谷山腳下的一座老石屋內，沒有醒目招牌，只有屋外牆壁擺放雕寫「奇園自然料理」白字的黑木條，若非循著地址留意，很容易就錯過了！餐廳主理人一樣低調，穿著印有奇園餐廳的黑T恤，外表就像農家小夥子，不經說明，很可能誤以為他是跑堂幫忙的員工。這棟老石屋加上這個農家小夥子，意外營造出讓饕客吮指回味的特色餐廳，屋與人，兩者都讓人引發想要探索的好奇心。

奇園的擺盤器皿相當有意思。（記者周幸叡攝）奇園的擺盤器皿相當有意思。（記者周幸叡攝）

奇園主理人會依照客人的預算和需求配菜。（記者周幸叡攝）奇園主理人會依照客人的預算和需求配菜。（記者周幸叡攝）

洋溢歷史風情的老石屋，門面是層層堆疊的石頭牆，屋裡則是磚塊與水泥鑿砌的古樸空間，四周擺飾著往昔農家的用具，在這樣的環境用餐，彷彿回到鄉下外婆家吃飯的感覺，既有趣又溫馨。餐廳主打預約制的無菜單料理，主理人會依照客人的預算和需求配菜，或許有人會擔心吃到不好吃的菜，但試想：餐廳在不知情的情況下就收到《台灣米其林指南2025》獎牌，足見餐廳的料理應在水準之上，就放心等著上菜吧。

中西合併的龍蝦漢堡。（記者周幸叡攝）中西合併的龍蝦漢堡。（記者周幸叡攝）

「奇園自然料理」剛入選《台灣米其林指南2025》。（記者周幸叡攝）「奇園自然料理」剛入選《台灣米其林指南2025》。（記者周幸叡攝）

事實上，主理人先前本就在餐飲業工作，是專業的料理人，烹飪手藝加上採用新鮮食材、巧思擺盤，上桌的每道菜都讓人吃得津津有味。餐廳拿手菜色有鮑魚牛奶鍋、仙草雞湯、椒鹽溪蝦及溪魚、酸菜苦花魚、炸紅糟鰻、蒲仔乾湯、三杯軟絲、手工芋棗……對了，也不妨嘗嘗餐廳自製的四季果乾拼盤、蜂蜜水。邊吃邊和餐廳主理人聊天，聽他講解每道料理的特色、談在這裡開餐廳的點點滴滴，滿桌菜肴更添美味。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應