嘉市傳統民間劇場登場 4大劇團好戲開演

2025/10/30 14:26

戲劇《周公法鬥桃花女》。（嘉義市政府提供）戲劇《周公法鬥桃花女》。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕第2屆嘉義市傳統藝術民間劇場即將登場，市府文化局邀請歌仔戲團勝秋戲劇團、明華園日字戲劇團、唐美雲歌仔戲團青年團、明華園天字戲劇團，慶祝嘉義市建城321年，11月1日起至11月9日間，連續2個週六、日，共4場戲碼於九華山地藏庵及王靈宮五顯帝廟上演，展現傳統藝術之美，現場還有復古童玩、紅紙貼賞體驗及臉書抽獎活動。

《流金歲月—王月英棒打程咬金》。（嘉義市政府提供）《流金歲月—王月英棒打程咬金》。（嘉義市政府提供）

11月1日「勝秋戲劇團」由團長張碧霞領銜，帶領新生代陳子權和梁瓊文帶來《流金歲月-王月英棒打程咬金》；11月2日「明華園日字戲劇團」由台灣傳統戲曲界第1丑角陳勝在和小旦鄭雅升領銜主演《周公法鬥桃花女》；11月8日「唐美雲歌仔戲團青年團」演出《哪吒傳》；11月9日「明華園天字戲劇團」由小生陳昭香及團長陳進興領銜主演《歡喜冤家》。

《哪吒傳》。（嘉義市政府提供）《哪吒傳》。（嘉義市政府提供）

市府文化局表示，首屆嘉義市傳統藝術民間劇場熱潮獲得民眾高度肯定，今年再次邀請全台喜好傳統藝術的觀眾「來嘉看戲」，現場重現古早味看戲氛圍，各場次廟埕有復古童玩打彈珠或橡皮筋槍遊戲、體驗寫紅紙為喜愛的演員喝采貼賞活動，搭配臉書按讚還有機會抽中無線藍牙耳機或商品禮券，民眾可上臉書粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」瞭解資訊。

《歡喜冤家》。（嘉義市政府提供）《歡喜冤家》。（嘉義市政府提供）

