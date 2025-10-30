自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台日高校交流 珍奶及原民舞蹈成學生交流共通話題

2025/10/30 14:28

日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。（記者洪美秀攝）日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕日本福岡雙葉中學師生140人今（30）日來到新竹市光復高中進行文化及情境交流，學生也透過舞蹈表演及動漫人物秀和一起手搖珍珠奶茶打開交流視野，透過英文的串連，展現最佳的語言實作與文化理解，讓兩校國中生都留下美好的互動學習印象。

日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。（記者洪美秀攝）日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。（記者洪美秀攝）

光復高中表示，此次交流緣起於2年前校內應用日語科教師帶隊赴日本福岡，進行為期16天的日語學習課程。學生在當地完成密集訓練，不少人取得日本語能力測驗（JLPT）N2級證照；其間參訪福岡雙葉中學，進而搭起兩校情誼。去年雙葉中學率團訪台，與光復中學商討合作方向，促成今日之訪校交流，為兩校關係寫下新頁。

交流活動以英語為主、日文為輔，福岡雙葉中學學生先以主題發表暖場，從「雙葉的方言介紹」談到「日本觀光景點」、「日本動漫文化」，並設計日本文化知識問答，穿插舞蹈與歌曲演出，呈現多元且自發的學習成果；光復中學則由應用外語群學生接續上場，安排精采舞蹈表演，並以情境式解說介紹台灣地方文化、飲食特色與旅遊景點，並以問答方式進行交流。

此外，觀光餐飲群學生也示範台灣手搖飲珍珠奶茶的製作流程，從茶底、糖度到珍珠口感，邀請日方學生一起動手體驗；同時學校也準備台味文化「茄芷袋」環保飲料袋、日月潭紅茶與紀念冰箱貼，讓學生都留下深刻印象。

日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。（記者洪美秀攝）日本福岡雙葉中學學生140人今天到新竹市光復高中進行國際交流，學生用手搖珍奶及舞蹈表演，做最佳的國際交流表演。（記者洪美秀攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應