公視董監改組延宕1年 國民黨對政院及文化部提出質疑

〔記者劉宛琳／台北報導〕公廣集團本屆董監事任期已在今年5月19日屆滿，立法院國民黨團今召開記者會，譴責行政院和文化部遲遲不願提出第8屆公廣集團董監事人選，並嚴正要求行政院和文化部盡速依法行政，提出完整人選給社會大眾檢驗。

國民黨團書記長羅智強指出，依《公共電視法》第16條規定：「董事任期屆滿六個月前，應依第十三條規定改聘之。」民進黨政府居然能拖將近1年時間，遲遲送不出新任人事案，利用延宕人事，讓現任民進黨所能掌控的董監事，繼續無限期延任下去。

國民黨談首席副書記長林沛祥表示，行政院擺爛是有前科紀錄，公共電視董監事改選，光是第7屆董監事就延宕3年、967天，導致決策停擺、士氣低落，例如發生公共電視新聞資料無端被刪除，華視新聞連續內容出包，新聞媒體公信力嚴重流失，且在監察院糾正報告清楚記載可查，並指出行政院罔顧多屆董監事長期延任，難辭怠失之責。

文化大學新聞系教授莊伯仲指出，過往公廣集團董監事並非沒發生過人事案難產情形，大都卡在審查過程，最後選不出董監事，例如第4屆董監事因此延任3年。莊希望文化部說明為何遲遲提不出董監事名單？且在今年1月19日，就已經公布15位按照政黨比例所推派的審查委員名單，文化部應對外說清楚。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，根據他所了解，文化部長李遠曾徵詢部分現任董監事續任的意願，但未徵詢所有現任董事，李遠應公布他認為適合續任董事的條件，以及新任董事人選的條件。賴祥蔚希望提名董監事要具備專長，不一定要是某個資深明星或演員，要願意參加會議、認真開會。

