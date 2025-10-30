自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

公視董監改組延宕1年 國民黨對政院及文化部提出質疑

2025/10/30 15:38

國民黨立院黨團召開「公廣集團新任董監事提名擺爛! 行政院、文化部公然違法!」記者會。（記者田裕華攝）國民黨立院黨團召開「公廣集團新任董監事提名擺爛! 行政院、文化部公然違法!」記者會。（記者田裕華攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕公廣集團本屆董監事任期已在今年5月19日屆滿，立法院國民黨團今召開記者會，譴責行政院和文化部遲遲不願提出第8屆公廣集團董監事人選，並嚴正要求行政院和文化部盡速依法行政，提出完整人選給社會大眾檢驗。

國民黨團書記長羅智強指出，依《公共電視法》第16條規定：「董事任期屆滿六個月前，應依第十三條規定改聘之。」民進黨政府居然能拖將近1年時間，遲遲送不出新任人事案，利用延宕人事，讓現任民進黨所能掌控的董監事，繼續無限期延任下去。

國民黨談首席副書記長林沛祥表示，行政院擺爛是有前科紀錄，公共電視董監事改選，光是第7屆董監事就延宕3年、967天，導致決策停擺、士氣低落，例如發生公共電視新聞資料無端被刪除，華視新聞連續內容出包，新聞媒體公信力嚴重流失，且在監察院糾正報告清楚記載可查，並指出行政院罔顧多屆董監事長期延任，難辭怠失之責。

文化大學新聞系教授莊伯仲指出，過往公廣集團董監事並非沒發生過人事案難產情形，大都卡在審查過程，最後選不出董監事，例如第4屆董監事因此延任3年。莊希望文化部說明為何遲遲提不出董監事名單？且在今年1月19日，就已經公布15位按照政黨比例所推派的審查委員名單，文化部應對外說清楚。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，根據他所了解，文化部長李遠曾徵詢部分現任董監事續任的意願，但未徵詢所有現任董事，李遠應公布他認為適合續任董事的條件，以及新任董事人選的條件。賴祥蔚希望提名董監事要具備專長，不一定要是某個資深明星或演員，要願意參加會議、認真開會。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應