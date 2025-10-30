教育部第9屆台灣原住民族語言文學獎頒獎 31人獲獎

教育部第9屆臺灣原住民族語言文學獎頒獎，31人獲獎。圖左為散文組得獎者胡憶梅，她以南勢阿美語創作U sikawasay nu Pangcah （阿美族祭司）（記者蔡政岷攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「教育部第9屆台灣原住民族語言文學獎」今日在苗栗縣竹南鎮舉行頒獎典禮，31人共32篇作品得獎，包括現代詩11篇、散文7篇、翻譯文學8篇及短篇小說6篇，作品也呈現原住民族群的族語言創作活力。

教育部第9屆臺灣原住民族語言文學獎頒獎，31人獲獎。（記者蔡政珉攝）教育部第9屆臺灣原住民族語言文學獎頒獎，31人獲獎。（記者蔡政珉攝）

代表教育部出席的教育部終身教育司司長梁學政說，得獎者不僅代表個人的努力和創作也代表各位得獎者本身的部落族群；透過得獎者的努力才能夠讓原住民族的各文化、從語言一直到文字可被延續傳承，且對後代發展、對國家的多元族群的文化非常重要。

承辦活動的聯合大學副校長劉鳳錦則說，我們都知道原住民文化表演非常活潑，但是要見諸到文學、文字的量相對的少；一個國家要注重的不只有高科技，文化是真正國家的內涵。

教育部第9屆台灣原住民族語言文學獎徵選文類分別有現代詩、散文、翻譯文學及短篇小說，118件作品投稿，入選作品涵蓋16種原住民族語別以及1種其他南島語系本土語言。教育部表示，語言是文化的載體，也是族群世代間傳遞文化內涵的重要工具，自2007年起每兩年辦理一屆族語文學獎，每屆將得獎作品集結出版，以利於族語文字化。

教育部也強調，原住民族語言文學作品不僅是族語言的文字運用，更展現出當代原住民族群獨特的生活樣態。期許未來能夠有更多語別的族語創作者投稿參賽。

