獨家》「她們」讓翠玉白菜也須謙卑以待 捷克國家博物館外牆換裝揭密

捷克國家博物館外牆換上全新宣傳布旗是故宮的〈翠玉白菜〉。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今年首赴捷克國家博物館展出，出動人氣國寶〈翠玉白菜〉坐鎮，捷克國家博物館總館長盧卡其開心地以羅浮宮的〈蒙娜麗莎〉相比。但9月開幕時，博物館外牆懸掛的大型海報布旗卻不是〈翠玉白菜〉，當時盧卡其說，因為館內另有一個很重要的展覽「Lucy and Selam」（露西與賽蘭），率先於8月開展，因為展期只到10月23日，會在該展卸展後換上故宮的宣傳。

對此，開幕時有媒體詢問是否有特殊考量？有人懷疑是不是因為中國的強烈抗議與企圖干預，所以選擇低調？但根據文化部駐捷克人員昨日傳回的最新照片顯示，館方確實已換上〈翠玉白菜〉宣傳故宮特展，也證實如同當時盧卡其對媒體所說，對於來自中國的壓力不會受影響，外牆宣傳只是博物館專業考量。

捷克國家博物館外牆前一波宣傳重點「Lucy and Selam」。（記者凌美雪攝）

其實，那個讓〈翠玉白菜〉必須謙卑以待的特展大有來頭，「露西」與「賽蘭」是距今約320萬年的人猿化石，來自衣索比亞，在人類演化過程的研究上，被視為「人類起源」的關鍵證據。為了護送該批文物首赴歐洲展出，捷克不僅出動警方特種部隊，館長也與衣索比亞文化遺產局局長親自搭乘專機押運。

不過，在館長心目中，「小翠」跟「露西」與「賽蘭」應該是一樣的，因為他說，故宮展結束後，他也會親自押運，將〈翠玉白菜〉安全送回台灣故宮，象徵捷克與台灣堅定的友誼。

