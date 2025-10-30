自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台英法日泰跨國藝術家齊聚基隆 《我們到此一遊》展出多元創作

2025/10/30 18:08

集跨國十位藝術家的國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》，在基隆美術館展出。（記者盧賢秀攝）集跨國十位藝術家的國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》，在基隆美術館展出。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕集英國、法國、日本、泰國以及台灣等10位當代藝術家，即日起在基隆美術館舉辦國際大展《WE ARE ME—我們到此一遊》，展出28組作品，創作內容十分多元。基隆市副市長邱佩琳昨主持開幕儀式，與多位藝術愛好者共同感受藝術多元的表現形式。

基隆市副市長邱佩琳（中）主持國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》開幕活動。（記者盧賢秀攝）基隆市副市長邱佩琳（中）主持國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》開幕活動。（記者盧賢秀攝）

邱佩琳致詞時表示，藝術是一種探索內心與世界的方式，每件作品都映照出創作者與觀賞者的真實情感。她指出，在數位時代中，人們常為迎合外界期待而忽略自我，但這場展覽提醒人們要重新思考「看見自己」的意義。

集跨國十位藝術家的國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》，在基隆美術館展出。（記者盧賢秀攝）集跨國十位藝術家的國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》，在基隆美術館展出。（記者盧賢秀攝）

藝術家創作的作品十分多元，從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代中慾望、表象與真實之間的流動關係，為觀眾帶來深刻的文化對話與感官體驗。

參展的藝術家包括首度來到台灣的英國藝術家瑞安．甘德（Ryan Gander）、泰國藝術家納溫．努通（Nawin Nuthong），第 55 屆威尼斯雙年展銀獅獎得主卡蜜兒．安侯（Camille Henrot），她的成名作《極度疲憊》首次在台灣展出。台灣藝術家鄭先喻、陳怡潔、謝佑承、陳松志、吳美琪，日本藝術家山內祥太（Shota Yamauchi）與YANG02。

集跨國十位藝術家的國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》，在基隆美術館展出。（記者盧賢秀攝）集跨國十位藝術家的國際大展《WE ARE ME─我們到此一遊》，在基隆美術館展出。（記者盧賢秀攝）

這項展覽即日起至2月1日在基隆美術館展出，並邀請來自不同領域的人氣人物定時導覽活動，更多活動資訊請參閱基隆美術館官方網站，或追蹤其 Facebook 及 Instagram 粉絲專頁「基隆美術館 Keelung Museum of Art」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應