藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

《曲徑通幽》11/1新營展出 台荷6位當代藝術家聯展

2025/10/30 19:50

新營虫二藝術將在11月1日推出台荷聯展《曲徑通幽》。（虫二藝術提供）

〔記者楊金城／台南報導〕當台灣遇上荷蘭，探索藝術的曲線與流動，在文化流動與創作交會的時代，藝術讓我們重新想像世界的形狀。

新營虫二藝術將在11月1日推出台荷聯展《曲徑通幽》。（虫二藝術提供）新營虫二藝術將在11月1日推出台荷聯展《曲徑通幽》。（虫二藝術提供）

台南新營的虫二藝術將在11月1日推出台荷聯展《曲徑通幽／Fluid Boundaries》，邀集6位台灣與荷蘭的當代藝術家包括Pascal VAN DER GRAAF、Jan Maarten VOSKUIL、Lily DE BONT、尤瑪・達陸、楊智富、鄭宇宏，以繪畫、纖維與立體結構等多元媒材，展開一場關於「曲線」與「流動」的藝術對話。

台荷聯展作品。（虫二藝術提供）台荷聯展作品。（虫二藝術提供）

虫二藝術指出，6位台荷藝術家從各自的文化背景出發，將這些差異與共鳴化為創作語言，從幾何構成的精準節奏，到手工纖維的柔軟呼吸，作品之間形成了一條蜿蜒的通道，引導觀眾走進深邃而開闊的藝術世界。

展覽名稱《曲徑通幽》取自中國古典園林的語彙，象徵人在曲折的路徑中邁向幽遠之境，英文題名「Fluid Boundaries」（流動的邊界）則回應當代社會中文化、感知與形式的不斷變動。透過藝術家的創作，讓觀眾在觀看的過程中，感受理性與感性、東方與西方之間的微妙映照與平衡。

《曲徑通幽》將在11月1日下午3點舉行開幕，邀請荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles）出席，將是一場在南台灣展開的國際藝術對話，也象徵台荷之間長久而深厚的文化連結，展覽將展至12月15日。

