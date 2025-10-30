慶祝台日雙鐵友好交流10週年 有機會得到「便當盒福袋」

台鐵公司副總經理劉雙火（左4）與日本東武鐵道台北分公司總經理山內朋彥（右4）等台日代表，今日於南港車站舉辦「台日雙鐵友好交流10週年紀念-觀光列車」展場揭序儀式。（東武鐵道提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕10年光陰見證台日友好情誼！台鐵公司與日本東武鐵道於2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，持續深化台日觀光友好，並推出交換乘車券，增進台日雙鐵的交流。今年度為慶祝雙方友好協議締結10週年紀念，雙方特別在今（30）日於南港車站，舉辦「台日雙鐵友好交流10週年紀念-觀光列車」展場揭序儀式，並預定12月在台北車站展示雙方曾經交換車廂彩繪的「Spacia」車頭，合力推廣鐵道觀光的魅力，期待再創台日觀光客互訪的新熱潮。

南港車站展示區介紹台日的人氣觀光列車，並更新深受親子喜愛的小火車遊戲台。（東武鐵道提供）

台鐵與日本東武鐵道於2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，至今持續深化台日觀光友好交流。（東武鐵道提供）

三鐵共構的南港車站，是北部極為重要的交通樞紐，來往人潮眾多，自2019年在此舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」以來，每年都推出不同主題佈展，今年已經第7次更新。儼然已成為促進台日雙鐵觀光友好推廣的最佳交流會場。展區歷年的亮點都廣受好評，去年是雙鐵的套票介紹，此次10週年紀念展，再次更新南港車站展覽會場，主要介紹台日的人氣觀光列車，有台鐵的海風號、山嵐號、鳴日號、藍皮解憂號及SL蒸汽火車；東武鐵道則是日光詣Spacia（黃金列車）、Revaty、SpaciaX及SL蒸汽火車。會場也更新了深受親子喜愛的小火車遊戲台，並新設置黃金列車的拍照木檯，讓民眾可拍照留念。

南港車站站長陳建銓（左）與東武鐵道下今市機關區長大谷秀明（右），互贈雙鐵極具代表性的紀念「便當盒」，做為齊心合力推動觀光的象徵。（東武鐵道提供）

今日的揭序活動，南港車站站長陳建銓與東武鐵道下今市機關區長大谷秀明，互贈雙鐵極具代表性的紀念「便當盒」，做為齊心合力推動觀光的象徵，也為台日觀光友好交流許下新的展望。為進一步提升與旅客的互動，「台日觀光交流」臉書粉絲專頁也特別舉辦寫真分享投稿活動，只要分享台日觀光列車的照片，就有機會得到「便當盒福袋」，歡迎台日鐵道迷共襄盛舉，活動相關內容詳詢台日觀光友好交流官網。

