以「之間」哲思呈現美學饗宴 誠品行旅In Between秋冬新味覺

誠品行旅In Between之間餐廳即日起推出全新秋冬菜單。（誠品行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕下過一陣子的雨，近日北部氣溫逐漸轉涼，讓人的味覺也喚醒秋冬感，位於eslite hotel誠品行旅2樓的「In Between 之間」餐廳，即日起發表由主廚黃士恭Sam與團隊操刀創作的全新秋冬菜單，料理發想圍繞「之間」哲思，標榜呈現無所拘束、尊重當季生態、自成一格的料理藝術，提供「饗味套餐」、「之間套餐」及「人文套餐」饗客。

In Between之間餐廳主廚黃士恭Sam。（誠品行旅提供）

「In Between 之間」餐廳內部有精巧堆砌圖案的紅磚牆，窗外則是借景綠意盎然的松山文創園區，光影隨時間變化映照窗景，營造靜謐悠然的用餐氛圍。主廚團隊擅長歐陸料理，創作菜色遊走於東方與西方之間，從食材選用到料理呈現，每一個細節都彰顯自由流動的「之間」精神，無論味道、口感或視覺，皆希望帶給旅人一份細膩且深刻的感受，讓用餐成為五感兼具的疊加旅程。

請繼續往下閱讀...

秋冬菜單前菜「澎湖海鱺魚｜蕪菁｜鮭魚卵｜赤味噌魚介醬汁」。（誠品行旅提供）

例如本季菜單的精選5道菜，前菜以「澎湖海鱺魚 蕪菁 鮭魚卵 赤味噌魚介醬汁」為主角，現流魚肉厚實完整，佐以赤味噌醬汁醃製一日入味，口感仍爽脆的蕪菁與蘿蔔，上方點綴荷蘭甜豆、鮭魚卵與鴻喜菇，營造視覺與味覺的雙重饗宴。「脆皮櫻桃鴨胸 孢子橄欖 南高梅紫蘇醬汁」經舒肥低溫烹調至8、9分熟，慢火煎至外皮酥脆，佐以南高梅與紫蘇葉製成的酸甜醬汁，口感平衡且層次分明。蔬食可用的「蕈菇濃湯 螺旋酥餅 榛果碎 」搭配中央鏤空螺旋酥餅，榛果與秋葵點綴其間，湯汁以多種菇類慢火熬煮，再加入馬鈴薯提升自然稠度與綿滑感，口感溫潤且層次明顯。

前菜「蕈菇濃湯｜螺旋酥餅｜榛果」。（誠品行旅提供）

主菜「火烤和牛橫膈膜｜帕馬森起司｜紅酒牛汁燉飯」。（誠品行旅提供）

主菜「盤克夏松阪豬 黑蒜檸檬醬汁」低溫舒肥後煎至金黃，佐以黑蒜、炸蒜仁、洋蔥與白蘿蔔熬製的手工醬汁，呈現法式精緻手法與在地食材的融合。「火烤和牛橫膈膜 帕馬森起司 紅酒牛汁燉飯」搭配牛汁燉飯，需先煎封鎖肉汁再浸泡回血，送上桌前再以噴槍加熱，保留焦香與嫩度。燉飯以牛汁與炸蒜片爆香後炒製，半乾半濕，米粒充分吸附醬汁，每一口都層層堆疊出濃郁與細膩。主菜不僅呈現食材原味，繁複工序背後，是主廚團隊對細節的極致講究。

甜點「抹茶覆盆子｜紅烏龍芭樂｜茉莉鹹楊桃｜桂圓巧克力」。（誠品行旅提供）

飯後甜點部分，仍延續餐點的節奏與佈局，以茶香與果韻交織，描繪秋冬之間的柔和韻味。例如「抹茶覆盆子」以螺旋抹茶香堤搭配覆盆子費南雪，翠綠海綿蛋糕、糖漬栗子與奇異果點綴盤面，茶香微苦與果酸交織；「茉莉鹹楊桃」以台灣鹹楊桃慕斯為主體，佐茉莉花茶香緹、白桃果餡與楊桃果凍，帶出東方茶香與在地風味的創新融合；「紅烏龍芭樂」以紅心芭樂果餡為核心，搭配柳橙海綿蛋糕、紅烏龍香緹及白巧克力脆球，果香與茶香層次豐富；「桂圓巧克力」以70%黑巧克力慕斯融合桂圓香氣，外層杏仁巧克力、焦糖鮮奶油及巧克力香緹增添多重口感，東西合璧的層次美味完美收尾。更多相關訊息詳詢誠品行旅官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法