自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

以「之間」哲思呈現美學饗宴 誠品行旅In Between秋冬新味覺

2025/10/31 11:40

誠品行旅In Between之間餐廳即日起推出全新秋冬菜單。（誠品行旅提供）誠品行旅In Between之間餐廳即日起推出全新秋冬菜單。（誠品行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕下過一陣子的雨，近日北部氣溫逐漸轉涼，讓人的味覺也喚醒秋冬感，位於eslite hotel誠品行旅2樓的「In Between 之間」餐廳，即日起發表由主廚黃士恭Sam與團隊操刀創作的全新秋冬菜單，料理發想圍繞「之間」哲思，標榜呈現無所拘束、尊重當季生態、自成一格的料理藝術，提供「饗味套餐」、「之間套餐」及「人文套餐」饗客。

In Between之間餐廳主廚黃士恭Sam。（誠品行旅提供）In Between之間餐廳主廚黃士恭Sam。（誠品行旅提供）

「In Between 之間」餐廳內部有精巧堆砌圖案的紅磚牆，窗外則是借景綠意盎然的松山文創園區，光影隨時間變化映照窗景，營造靜謐悠然的用餐氛圍。主廚團隊擅長歐陸料理，創作菜色遊走於東方與西方之間，從食材選用到料理呈現，每一個細節都彰顯自由流動的「之間」精神，無論味道、口感或視覺，皆希望帶給旅人一份細膩且深刻的感受，讓用餐成為五感兼具的疊加旅程。

秋冬菜單前菜「澎湖海鱺魚｜蕪菁｜鮭魚卵｜赤味噌魚介醬汁」。（誠品行旅提供）秋冬菜單前菜「澎湖海鱺魚｜蕪菁｜鮭魚卵｜赤味噌魚介醬汁」。（誠品行旅提供）

例如本季菜單的精選5道菜，前菜以「澎湖海鱺魚 蕪菁 鮭魚卵 赤味噌魚介醬汁」為主角，現流魚肉厚實完整，佐以赤味噌醬汁醃製一日入味，口感仍爽脆的蕪菁與蘿蔔，上方點綴荷蘭甜豆、鮭魚卵與鴻喜菇，營造視覺與味覺的雙重饗宴。「脆皮櫻桃鴨胸 孢子橄欖 南高梅紫蘇醬汁」經舒肥低溫烹調至8、9分熟，慢火煎至外皮酥脆，佐以南高梅與紫蘇葉製成的酸甜醬汁，口感平衡且層次分明。蔬食可用的「蕈菇濃湯 螺旋酥餅 榛果碎 」搭配中央鏤空螺旋酥餅，榛果與秋葵點綴其間，湯汁以多種菇類慢火熬煮，再加入馬鈴薯提升自然稠度與綿滑感，口感溫潤且層次明顯。

前菜「蕈菇濃湯｜螺旋酥餅｜榛果」。（誠品行旅提供）前菜「蕈菇濃湯｜螺旋酥餅｜榛果」。（誠品行旅提供）

主菜「火烤和牛橫膈膜｜帕馬森起司｜紅酒牛汁燉飯」。（誠品行旅提供）主菜「火烤和牛橫膈膜｜帕馬森起司｜紅酒牛汁燉飯」。（誠品行旅提供）

主菜「盤克夏松阪豬 黑蒜檸檬醬汁」低溫舒肥後煎至金黃，佐以黑蒜、炸蒜仁、洋蔥與白蘿蔔熬製的手工醬汁，呈現法式精緻手法與在地食材的融合。「火烤和牛橫膈膜 帕馬森起司 紅酒牛汁燉飯」搭配牛汁燉飯，需先煎封鎖肉汁再浸泡回血，送上桌前再以噴槍加熱，保留焦香與嫩度。燉飯以牛汁與炸蒜片爆香後炒製，半乾半濕，米粒充分吸附醬汁，每一口都層層堆疊出濃郁與細膩。主菜不僅呈現食材原味，繁複工序背後，是主廚團隊對細節的極致講究。

甜點「抹茶覆盆子｜紅烏龍芭樂｜茉莉鹹楊桃｜桂圓巧克力」。（誠品行旅提供）甜點「抹茶覆盆子｜紅烏龍芭樂｜茉莉鹹楊桃｜桂圓巧克力」。（誠品行旅提供）

飯後甜點部分，仍延續餐點的節奏與佈局，以茶香與果韻交織，描繪秋冬之間的柔和韻味。例如「抹茶覆盆子」以螺旋抹茶香堤搭配覆盆子費南雪，翠綠海綿蛋糕、糖漬栗子與奇異果點綴盤面，茶香微苦與果酸交織；「茉莉鹹楊桃」以台灣鹹楊桃慕斯為主體，佐茉莉花茶香緹、白桃果餡與楊桃果凍，帶出東方茶香與在地風味的創新融合；「紅烏龍芭樂」以紅心芭樂果餡為核心，搭配柳橙海綿蛋糕、紅烏龍香緹及白巧克力脆球，果香與茶香層次豐富；「桂圓巧克力」以70%黑巧克力慕斯融合桂圓香氣，外層杏仁巧克力、焦糖鮮奶油及巧克力香緹增添多重口感，東西合璧的層次美味完美收尾。更多相關訊息詳詢誠品行旅官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應