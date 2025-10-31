曾文水庫峽谷音樂會11/15、16登場 消費200元抽黃金5公克至11/17結束

西拉雅國家風景區管理處舉辦曾文水庫峽谷音樂會，11月15、16日將在嘉義縣大埔登場。（西拉雅管理處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處舉辦曾文水庫峽谷音樂會，11月15、16日將在嘉義縣大埔登場，配合舉辦的消費滿額抽好禮活動將在11月17日結束，民眾要把握最後時間，單筆消費達200元，就能參加抽黃金5公克，另外還有Beats Studio Pro無線耳機、Xbox Series S主機與高級旅宿券等大獎。

單筆消費達200元，就能參加抽黃金5公克。（西拉雅管理處提供）

西拉雅管理處處長許主龍表示，正值秋末微涼，最適合遊客出遊的時節，不妨安排一趟仙境西拉雅之旅，管理處串聯嘉義大埔、台南玉井、楠西、官田等地66間人氣店家，無論你是來吃喝玩樂，還是購買在地伴手禮，只要單筆消費達標就能參加抽獎。

許主龍說，這次舉辦「消費滿額抽好禮」活動，不僅希望吸引更多旅客深入探索西拉雅的各個角落，也期盼藉此機會讓更多人看見地方商家的努力與特色；除了看風景，也真正走進地方、與人互動、了解故事，感受到西拉雅的溫度與人情味。

曾文水庫美景。（西拉雅管理處提供）

西拉雅管理處指出，曾文水庫峽谷音樂會11月15、16日將在嘉義大埔登場，邀請大提琴家張正傑與十鼓擊樂團領銜演出，結合壯麗自然景觀與震撼音樂饗宴，打造獨一無二的視聽盛典。此外，也推出「曾文水庫峽谷音樂會限定半日遊」與「聲映谷鳴・曾文秘境樂旅」2日套裝行程熱賣中，音樂會相關活動可上西拉雅官網、臉書粉絲專頁查詢。

