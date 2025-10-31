從沙漠到漁光島 台南成夢想起家厝 點燃台灣第1場火神祭

台灣首屆《國際火舞藝術節・火神祭》精表演。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南，夢想的起家厝！台灣首屆「國際火舞藝術節・火神祭」為期3日，光復節連假吸引超過22萬人次到漁光島朝聖。由「即將成真火舞團」攜手國內外火舞好手，讓夜空與火光在浪花下交織成極致，網友讚歎「真是一場讓人起雞皮疙瘩的藝術饗宴」！

「活動結束以後，故事還繼續著。」火舞團今（31）日在粉專發文感謝，社群湧現感動留言「第一次在台灣看到這樣的演出」、「這三天我重新找回了熱情」，願火繼續照亮每一段正在成真的夢，火神祭的餘燼仍在持續閃爍。

「火神祭」打造火舞劇場。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）

火舞團回憶，10年前他們在台灣沒有舞台，只能漂泊各國藝術節與沙漠之間尋找生存可能，如今夢想在台南成真。「謝謝台南市政府，在還沒被主流看見之前就相信我們，甚至比我們更相信我們辦得到。」舞團感性表示，台南成為那個「願意相信」的城市，漁光島是火舞者的「起家厝」，遇見最溫柔熱情的居民和真實的自然，每一陣風、每一片樹影、每一寸沙灘都照顧著我們。

「火神祭」落日遊行與天地人合為一體。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）

這場活動由南市政府與即將成真火舞團共同主辦，市府挹注130萬元經費，並與立委林宜瑾合力協助向文化部與觀光署爭取補助，以及整合民間資源，活動經費近1700萬元。相較其他縣市大活動動輒數千萬的預算規模，以更精省的預算打造國際級盛會，堪稱奇蹟。

「火神祭」結合音樂、舞蹈與火舞精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局指出，火舞節不僅刷新漁光島節慶單日人次紀錄，更帶動光復節連假旅遊人次破百萬，住宿率逾9成。台南以跨局處合作與靈活資源整合，成功打造FOCASA馬戲藝術節、漁光島生活節、國際火舞藝術節等城市文化品牌。從饒舌結合運動的全中運開幕夜，到火神祭點燃的國際火光，以創意與熱情，讓藝術能量持續在這座城市綻放。

