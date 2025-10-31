自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

從沙漠到漁光島 台南成夢想起家厝 點燃台灣第1場火神祭

2025/10/31 14:38

台灣首屆《國際火舞藝術節・火神祭》精表演。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）台灣首屆《國際火舞藝術節・火神祭》精表演。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南，夢想的起家厝！台灣首屆「國際火舞藝術節・火神祭」為期3日，光復節連假吸引超過22萬人次到漁光島朝聖。由「即將成真火舞團」攜手國內外火舞好手，讓夜空與火光在浪花下交織成極致，網友讚歎「真是一場讓人起雞皮疙瘩的藝術饗宴」！

「活動結束以後，故事還繼續著。」火舞團今（31）日在粉專發文感謝，社群湧現感動留言「第一次在台灣看到這樣的演出」、「這三天我重新找回了熱情」，願火繼續照亮每一段正在成真的夢，火神祭的餘燼仍在持續閃爍。

「火神祭」打造火舞劇場。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）「火神祭」打造火舞劇場。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）

火舞團回憶，10年前他們在台灣沒有舞台，只能漂泊各國藝術節與沙漠之間尋找生存可能，如今夢想在台南成真。「謝謝台南市政府，在還沒被主流看見之前就相信我們，甚至比我們更相信我們辦得到。」舞團感性表示，台南成為那個「願意相信」的城市，漁光島是火舞者的「起家厝」，遇見最溫柔熱情的居民和真實的自然，每一陣風、每一片樹影、每一寸沙灘都照顧著我們。

「火神祭」落日遊行與天地人合為一體。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）「火神祭」落日遊行與天地人合為一體。（擷取自「即將成真火舞團」粉專）

這場活動由南市政府與即將成真火舞團共同主辦，市府挹注130萬元經費，並與立委林宜瑾合力協助向文化部與觀光署爭取補助，以及整合民間資源，活動經費近1700萬元。相較其他縣市大活動動輒數千萬的預算規模，以更精省的預算打造國際級盛會，堪稱奇蹟。

「火神祭」結合音樂、舞蹈與火舞精彩表演。（記者洪瑞琴攝）「火神祭」結合音樂、舞蹈與火舞精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局指出，火舞節不僅刷新漁光島節慶單日人次紀錄，更帶動光復節連假旅遊人次破百萬，住宿率逾9成。台南以跨局處合作與靈活資源整合，成功打造FOCASA馬戲藝術節、漁光島生活節、國際火舞藝術節等城市文化品牌。從饒舌結合運動的全中運開幕夜，到火神祭點燃的國際火光，以創意與熱情，讓藝術能量持續在這座城市綻放。

相關連結：https://www.facebook.com/reel/796525259868081

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應