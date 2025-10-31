林俊頴榮登台灣文學桂冠 《七月爍爁》奪2025金典獎年度大獎

2025金典獎年度大獎書封。（台灣文學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕備受文壇矚目的2025台灣文學獎「金典獎」今（31）日揭曉！今年共有225部作品角逐文學桂冠，經評審層層討論，最終由林俊頴《七月爍爁》奪下「金典獎年度大獎」，抱回獎金100萬元。

作家林俊頴榮獲2025金典獎年度大獎。（台灣文學館提供）

榮獲年度大獎的《七月爍爁》，作者林俊頴將無法復返的故鄉北斗幻化為「斗鎮」，從攜妻自日本返鄉的七舅公寫起，透過個人與歷史的對照，揭示殖民經驗的多重層次。書名「爍爁」（台語sih-nah）意為閃電，象徵記憶與歷史的瞬間照亮。全書以華、台語交錯書寫，展現古雅典麗的語韻與原創性的敘事能量，獲決審一致盛讚「難以複製的小說語言」。

2025金典獎得獎名單。（台灣文學館提供）

今年共7部作品榮獲金典獎，形式與題材橫跨小說、散文、詩與非虛構。劉克襄《流火：鹿野忠雄的臺灣養成》以自然、知識、歷史與人物交融的筆法，開拓自然書寫的新路線；藍永翔《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》則以細膩筆觸「寫出科學的美感」。

小說部分，連明偉《槍強搶嗆》以強烈語言節奏描繪鄉鎮選舉現場的荒謬與真實；黃崇凱《反重力》透過歷史與虛構的拉扯回應台灣現實；李佳穎《進烤箱的好日子》以嚴謹結構與細膩筆觸進行創傷書寫。

馬翊航散文集《假城鎮》混融漢語、族語、英語、日語與網路語彙，展現酷兒敘事的語言肌理；詩人阿芒《早點睡。不要怕妳四叔》則以口語創造詩的聲腔與節奏，議題奔放、葷素不忌，展現詩的自由野性。

2025台灣文學獎-金典獎得獎書9本。（台灣文學館提供）

此外，鼓勵新銳創作者的「蓓蕾獎」也由兩位新星脫穎而出，藍永翔憑《旅行在樹梢》雙喜臨門；范容瑛《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》則以深情又犀利的筆觸，重構家族記憶與歷史斷裂。

台灣文學館表示，評審團讚賞今年入圍作品題材多元、語言運用成熟，尤其非虛構書寫表現亮眼，展現中生代創作者持續挑戰自我、探索新敘事語言的企圖心。

2025台灣文學獎-金典本事系列講座資訊。（台灣文學館提供）

金典獎頒獎典禮將於11月16日（週日）下午2時在台北市立文獻館樹心會館舉行，並同步於「台灣文學獎Online2025」粉絲專頁線上直播。

