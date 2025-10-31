從診間到書架！ 韓石泉藏書395冊捐南市圖

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市民權路「韓內科診所」為府城近百年來代表性開業醫院之一，見證台南醫療發展軌跡，現任院長韓良誠將父親韓石泉自日治時期起珍藏的社會人文類圖書共計395冊，捐贈給台南市立圖書館，館方預計明年初舉辦「照護的溫度：府城韓內科病歷的故事特展」。

韓內科診所由韓石泉醫師創立於日治時期，現由其三子韓良誠醫師接棒，延續懸壺濟世精神，也長期關懷社會、熱心參與教學與公益服務。此次捐出的藏書內容橫跨哲學、歷史、文學等多個領域，並包含筆記、醫學期刊、書信等資料，是研究早期台灣醫師社會角色、醫療文化與知識流動的重要文獻資源，如杉森孝次郎《社會人の誕生》、鈴木梅四郎《醫業國營論》、《醫療の社会化運動》及《日本醫業經營法の革新—醫業の合理化》等。

請繼續往下閱讀...

韓良誠表示，他深信閱讀是終身學習的重要途徑，希望藉由捐書拋磚引玉，延續父親的精神，鼓勵更多人一起分享閱讀的喜悅，讓知識循環、愛心延續。

南市圖館長楊馥菱今（31）日頒贈感謝狀給韓良誠，感謝以書香傳愛。楊馥菱表示，該批受贈書籍目前已完成整理與上架。南市圖並預計在明年初於新總館1樓展覽廳舉辦「照護的溫度：府城韓內科病歷的故事特展」移展，透過豐富的文史資料介紹，帶領讀者見證醫療時代的變遷，並感受醫病之間溫暖而深厚的情誼。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法