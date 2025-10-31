自由電子報
藝文 > 品風格 > 品味生活

文化幣+動滋券遠洋首航 雙重回饋超級期間限定辦法曝

2025/10/31 14:03

文化部、運動部正式合作推出「動滋青春X文化能量爆發」，11月限定加碼2波任務，可得雙重回饋。（文化部提供）文化部、運動部正式合作推出「動滋青春X文化能量爆發」，11月限定加碼2波任務，可得雙重回饋。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼與外交部合作「文化外交」之後，文化部再度啟動另一波跨部會合作，與運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼「雙重回饋」，且限期11月底前、限對象是使用完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年朋友，最高可再獲得200點文化幣與100元青春動滋券回饋。

這個超級時間限定的回饋方案，因是文化部長李遠與運動部長李洋會面後促成，被暱稱為「遠洋合作」，鼓勵青年朋友跟著「遠洋」既強健身體又照顧心靈，更可以跟「遠洋」一樣建立友誼。

文化部指出，限時加碼共有2波任務，第1波針對13至22歲青年使用的文化幣，只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣（13-15歲600點、16-22歲1200點），就可以獲得加碼的100點文化幣。也就是如果早就花完領到的文化幣，或是現在加速在11月30日前花完的，都可以再獲得100點。

第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼劵」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。

總計2波加碼能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後1週內發放，使用期限至今年12月31日止。

