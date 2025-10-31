田屋北管八音團團長田文光 榮獲｢教育部藝術教育貢獻獎｣活動奉獻獎

第12屆「教育部藝術教育貢獻獎」名單公布，新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光，榮獲活動奉獻獎殊榮！（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第12屆「教育部藝術教育貢獻獎」名單公布，新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光，榮獲活動奉獻獎殊榮！現年72歲的田屋北管八音團第3代傳人田文光，精通吹、拉、打、唱，長年推廣客家八音與北管音樂，培育傳承人才，關懷弱勢，今年9月帶團赴歐洲巡演，讓台灣傳統音樂走向國際，成為傳承與創新的典範。

現年72歲的田屋北管八音團第三代傳人田文光（右1），長年推廣客家八音與北管音樂，培育傳承人才。（記者廖雪茹攝）

縣長楊文科表示，客家八音保存者田文光老師，以一生心血投入客家八音與北管音樂的傳承與教育，榮獲此獎實至名歸！田老師從少年時期便投身北管與客家八音，吹、拉、打、唱樣樣精通；更難能可貴的是60年來，他致力參與及發展推廣八音的精神，不只在廟宇、社區、學校推廣八音，也將音樂帶進監獄教化課程，並持續編撰教材、創新教學法，讓傳統技藝延續不斷，也讓更多人透過音樂找到力量。

請繼續往下閱讀...

楊文科說，今年「歐洲台灣文化年」，新竹縣首度受邀出訪，田屋北管八音團等樂團一起登上國際舞台，那熟悉的嗩吶聲、一段段八音旋律，讓世界聽見來自台灣的驕傲、感受來自客家的文化。田文光用堅持與熱情守護傳統，讓客家八音在竹縣薪火相傳，正是客家精神最美的展現。

田屋北管八音團經常參與新竹縣各項節慶和社區活動。（記者廖雪茹攝）

縣府教育局表示，田文光先生從事教學逾40年，足跡遍及校園與社區，於問禮堂開辦免費課程14年、竹塹北管藝術團授課長達24年，培育眾多傳承人才，學生遍布桃竹苗地區；他也關懷弱勢，於監獄及視障機構推動音樂教育，展現以樂育人的精神。

文化局表示，田屋北管八音團創立於1921年，長期致力於客家傳統音樂文化傳承，現由第3代田文光、田文龍兩兄弟承襲。2009列為新竹縣「縣定無形文化資產-客家八音」保存維護團體，賦予保存紀錄與傳承的使命。2023年榮獲客委會頒發全球客家最高榮譽獎項-2023藝術文化類客家貢獻獎。​

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法