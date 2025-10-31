自由電子報
故宮樂齡月讓文物帶路 55歲以上3管道安頓身心

2025/10/31 15:13

故宮樂齡主題月以「舒、心、雅、集」四個向度貫穿策劃，結合典藏美學與創齡教育。（故宮提供）故宮樂齡主題月以「舒、心、雅、集」四個向度貫穿策劃，結合典藏美學與創齡教育。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮每年重陽節為55歲以上民眾推出的樂齡月，今年以「舒心雅集」為題，盼透過故宮文物中的智慧與藝術美感，為大朋友們提供「安頓身心」的學習與心靈滋養場域。

故宮說明，即日起至11月28日止，樂齡月期間共15場活動，包括4場樂齡增能專題講座，以文化療癒、音樂人文、體智能鍛鍊與生命回顧為主題；8場自我探索連續型深度工作坊，以兩週連續課程深化體驗，設計從文字印記、共創劇場、園藝療癒到正念減壓等主題；3場院外合作身心靈互動課程，攜手北市聯合醫院、信義老人服務中心及北投區清江社區發展協會，將典藏意涵延伸至生活與健康情境，擴大文化參與的可近性。

活動亦融合故宮百年院慶特展，如「甲子劇場─集體共創工作坊」呼應特展「甲子萬年」，透過戲劇課，以一甲子的時間幅度，引導民眾回顧生命，將個人的記憶片段，轉化為眾人共享的文化記憶；而「歲月觀止－人生關鍵字雕版」則運用「皕宋－故宮宋版圖書觀止」特展元素，邀請大朋友用手親自刻下時光印記。詳詢故宮官網。

