藝文 > 即時

《硬頸之聲》新書發表！關西祖傳隴西八音團出版彭宏男詮釋譜

2025/10/31 16:48

新竹縣無形文化資產保存團體「關西祖傳隴西八音團」第8代傳人彭宏男，現場示範嗩吶吹奏。（新竹縣政府提供）新竹縣無形文化資產保存團體「關西祖傳隴西八音團」第8代傳人彭宏男，現場示範嗩吶吹奏。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣無形文化資產保存團體「關西祖傳隴西八音團」，經第8代傳人彭宏男團長整理祖傳骨譜及書寫詮釋譜，出版《硬頸之聲－關西祖傳隴西八音團 彭宏男詮釋譜》一書，收錄多首重要的客家八音吹場樂和絃索調樂曲，以及此團特有、絃索調〈大開門〉，今天在陽明交通大學客家文化學院忠孝堂舉辦新書發表會。

關西祖傳隴西八音團出版的《硬頸之聲－關西祖傳隴西八音團 彭宏男詮釋譜》一書。（新竹縣政府提供）關西祖傳隴西八音團出版的《硬頸之聲－關西祖傳隴西八音團 彭宏男詮釋譜》一書。（新竹縣政府提供）

發表會上，除播放珍貴歷史錄音，也邀請彭宏男與劉延芳博士分享出版理念，並壓軸演出〈大團圓〉象徵傳承與延續，讓現場賓客一同走進八音的世界，感受客家音樂的厚度與生命力。

新竹縣長楊文科表示，客家八音是縣內珍貴的文化資產，也是客家精神的象徵。此次出版不僅是音樂技藝的再現，更展現了世代相承的文化韌性，縣府將持續支持傳統藝術的保存與推廣，讓客家音樂之聲代代相傳，延續不絕。

關西祖傳隴西八音團演奏〈大團圓〉。（新竹縣政府提供）關西祖傳隴西八音團演奏〈大團圓〉。（新竹縣政府提供）

文化局說明，關西祖傳隴西八音團源自清代中國廣東陸豐，遷台後世代以八音為業，至今傳至第8代。出身八音世家的彭宏男，5歲便能自拉自唱北管唱曲，被譽為「關西5歲神童」，嗩吶造詣高超、音色清亮、詮釋細膩，並精通二絃、胖胡、烏嘟空等樂器，是當代客家八音的重要代表樂師。

《硬頸之聲－關西祖傳隴西八音團 彭宏男詮釋譜》新書，今天在陽明交通大學客家文化學院忠孝堂正式發表。（新竹縣政府提供）《硬頸之聲－關西祖傳隴西八音團 彭宏男詮釋譜》新書，今天在陽明交通大學客家文化學院忠孝堂正式發表。（新竹縣政府提供）

《硬頸之聲》一書獲新竹縣政府與文化部文化資產局共同補助出版，書名象徵客家人堅毅不屈的精神，也代表音樂世家薪火相傳的韌性。書中收錄25首經典曲目，包含〈上管大開門〉、〈五管大開門〉、〈大團圓〉、〈壹串蓮〉、〈將軍令〉、〈鐵斷橋〉、〈零包茶〉等，以工尺譜保留傳統音樂精髓，並輔以樂譜概念解說，讓讀者與音樂學習者能更貼近八音文化的精神。

