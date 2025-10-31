自由電子報
第19屆金門書展浯江書院飄書香 全場75折

2025/10/31 21:29

第19屆金門書展在「浯江書院」開展，金門文化局長陳榮昌（右1）與台灣麗文文化事業機構參展負責人蔡博文（右2），針對書展方向交換意見。（記者吳正庭攝）第19屆金門書展在「浯江書院」開展，金門文化局長陳榮昌（右1）與台灣麗文文化事業機構參展負責人蔡博文（右2），針對書展方向交換意見。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕第19屆金門書展今天在金城鎮「浯江書院」開展，展出台灣、中國暢銷書及優秀出版品8000至1萬冊；主辦單位為刺激買氣，不僅祭出75折優惠，首日進場購書還現抵200元，果然吸引不少書迷。

金門書展中以簪花做為文創造型的冰箱貼。（記者吳正庭攝）金門書展中以簪花做為文創造型的冰箱貼。（記者吳正庭攝）

受限於目前兩岸交流的特殊時刻，中國書商只能專案赴台灣本島，不能循小三通由金門中轉，以致中國書籍此次純「展覽」，中國書商無法參展，事先預定的金門住宿、飛高雄機票等費用只能自行吸收。

金門書展中的簪花冰箱貼，還可互相搭配造型。（記者吳正庭攝）（記者吳正庭攝）金門書展中的簪花冰箱貼，還可互相搭配造型。（記者吳正庭攝）（記者吳正庭攝）

金門縣文化局表示，兩岸書展金門站由金門縣文化局、中華民國圖書出版事業協會、麗文文化事業機構、海峽出版發行集團、福建新華發行集團共同舉辦，共展出繁、簡體圖書近5000種，內容涵蓋文學藝術、社會科學、兒童繪本等主題，是場延續往年兩岸出版交流成果，打造書香社會的金門秋日閱讀盛會。

金門書展中的文房四寶向來是吸引書迷進場的焦點之一。（記者吳正庭攝）金門書展中的文房四寶向來是吸引書迷進場的焦點之一。（記者吳正庭攝）

文化局長陳榮昌說，兩岸書展不僅是推廣閱讀的重要平台，更是深化文化交流的重要橋梁，今年除展示兩岸出版成果，也在11月1日舉行「福州漆器」手作體驗，感受傳統工藝之美。

縣文化局表示，金門書展後，接下來的展場，分別是高雄場11月3至5日承風書店、南投場11月4至6日福瑞堂、台北場11月6至8（或9）日紀州庵文學森林、馬祖場11月7至9日牛峰境五靈宮廟活動中心。

