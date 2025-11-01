自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

瓏山林飯店ITF優惠住宿最低25折 即日起至11月6日訂購享早訂優惠禮

2025/11/01 11:00

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店台北旅展優惠住宿券48折起、湯屋券買5送1。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店台北旅展優惠住宿券48折起、湯屋券買5送1。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「2025ITF台北國際旅展」將於11月7日登場，瓏山林企業旗下擁有冷、熱雙泉的宜蘭「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」及前身為新北市第1家國際品牌酒店的「瓏山林台北中和飯店」，趁旅展檔期推出超值住宿、餐飲、湯屋優惠，其中，蘇澳瓏山林飯店旅展住宿優惠48折起，除「旺日、寒假、指定週六使用不加價」、「農曆春節可加價使用」與「加住人半價優惠」外，即日起至11月6日訂購，再享有「房型升等」、「迎賓驚喜包」與「景觀裸湯免費使用」早訂優惠，是年底溫泉旅行與寒假出遊的極佳選擇。中和瓏山林飯店旅展餐飲優惠最低46折起，套餐券買10張贈1張，歲末享受美食最划算；抵用券買萬送千、並可適用於喜宴、尾牙、春酒折抵；住宿優惠最低25折起，假日入住不加價，是國旅旅客走訪大台北地區的住宿好選擇。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店「3天2夜慢旅行」專案，可隨選1房連住2晚或1晚入住2房，度假出遊更彈性。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店「3天2夜慢旅行」專案，可隨選1房連住2晚或1晚入住2房，度假出遊更彈性。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店以多元水療和悠閒度假氛圍廣受旅客喜愛，台北旅展優惠預計即日起開賣至11月14日止，推出最低48折起的住宿優惠「2天1夜小旅行」、「3天2夜慢旅行」與「年後出遊輕旅行」3個專案，強調「使用最彈性」、「年度最優惠」與「預購再加贈」賣點。例如，旅客可依自身情況在「2天1夜小旅行 $10,800元/房」專案，任選2人/3人/4人入住，並依入住人數提供不同餐點。「3天2夜慢旅行 $15,200元/房」專案，選擇「一次住宿2晚」或「一次入住2房」使用方式。「年後出遊輕旅行 $6,888元/房」專案為最精簡的住宿+早餐，旅客可自由安排餐點、行程，無論出遊人數、不管住宿天期、不限住宿內容，旅人使用最彈性。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店超值「冷、溫雙泉湯屋券」，買5張送1張，整組最低35折。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店超值「冷、溫雙泉湯屋券」，買5張送1張，整組最低35折。（瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）

喜愛泡湯的消費者，別錯過瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店「冷、溫雙泉 湯屋券」超值41折、買5張送1張，旅展優惠加贈「免費加1人泡湯」，小家庭也可以使用；專案優惠「平日使用升等雙湯池房型」，讓人同時享泡冷、溫雙泉。另外，湯屋券買5張送1張，套券組最低35折，也適合親朋好友揪團訂購，換算起來更優惠。相關訂購內容詳詢瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店官網。

瓏山林台北中和飯店囍藏綻禮住宿券，入住高樓層、雙面採光的19坪套房，並享有法式甜點與迎賓禮。（瓏山林台北中和飯店提供）瓏山林台北中和飯店囍藏綻禮住宿券，入住高樓層、雙面採光的19坪套房，並享有法式甜點與迎賓禮。（瓏山林台北中和飯店提供）

瓏山林台北中和飯店旅展推出西式2人份套餐券及中式4人份套餐券。（瓏山林台北中和飯店提供）瓏山林台北中和飯店旅展推出西式2人份套餐券及中式4人份套餐券。（瓏山林台北中和飯店提供）

瓏山林台北中和飯店旅展優惠即日起開賣至11月10日止，旅展優惠住宿券有「精緻入宿住宿券」 、「一泊朝食住宿券」、「家庭出遊住宿券」等；還有今年旅展首賣的「囍藏綻禮住宿券」、旅客可入住高樓層、雙面採光的19坪套房，並享有法式甜點與迎賓禮，專案還加贈文定儀式的「囍慶禮組」，最適合準備迎娶的新人們。優惠餐券則推出「紅餐廳中式4人份套餐券」與「國際酒吧西式2人份套餐券」，均買10張送1張，最低51折。還有台北旅展檔期才推出的「餐飲抵用券」，訂購滿6,000元加贈1,000元，滿12,000元加贈3,000元，相當划算。相關訂購內容詳詢瓏山林台北中和飯店官網。

