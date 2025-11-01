自由電子報
跟著壞鞋子一起「吃土」 11/13~15雲林3鄉鎮精采演出

2025/11/01 14:13

2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕結合文化部「振興偏鄉巡演計畫」，雲林縣政府從8月起邀請全台優秀團隊參演，目前已到元長、斗南、東勢等8鄉鎮演出，超過5000人次觀看，最後3場即將在11月13至15接連登場，邀請壞鞋子舞蹈劇場在大埤、莿桐、古坑演出經典節目《吃土》，歡迎民眾前往觀賞。

2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）

文觀處長陳璧君表示，雲林藝術宅急便從2022年推出至今，把藝術宅配到偏鄉，讓民眾在家附近就能免費欣賞到精采的藝文表演，今年延續過去精采內容，邀請全台優秀團隊演出，從8月底開始邀請春河劇團、身聲劇場、FOCASA馬戲團、台灣青年管樂團、太日樂集等風格多樣劇團。

陳璧君指出，巡迴演出已經走入元長、林內、二崙、水林、崙背、東勢、土庫、斗南8鄉鎮，締造超過5000人次觀賞，讓地方鄉親在熟悉的地方歷史建築、宮廟、社區空間中，享受專業演出。

2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）

文觀處指出，最後三場邀請壞鞋子舞蹈劇場，11月13至15日晚間7點演出，3天都將演出經典節目《吃土》，以詼諧又貼近生活的肢體語言，描繪現代人在現實壓力下仍努力生活的樣貌，結合戲劇與舞蹈的獨特風格，將為今年的巡演帶來最具張力與思考性的壓軸篇章。

陳璧君表示，3天演出分別在大埤三山國王廟、莿桐三聖宮、古坑中洲玄武宮表演，活動免費入場，民眾可提早入場並配合現場指引，活動僅剩最後3場，邀請民眾把握機會踴躍參與。

2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）2025雲林藝術宅急便，已演出8場超過5000人次觀賞。（雲林縣府提供）

