藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

奈良美智巡展周邊引人企盼！12/12嘉義新港登場

2025/11/01 14:19

奈良美智巡迴展周邊商品茄芷袋。（記者蔡宗勳攝）奈良美智巡迴展周邊商品茄芷袋。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台10年巡展計畫第5站將於12月12日起在嘉義「新港文化館25號倉庫」展出，雖然還有一個月的時間，但「奈粉」已經引頸企盼期待周邊商品，強調入場觀展時，一定要先去買周邊商品，再穿著、背著戰利品逛展，才能留下洋溢著趣味感和紀念性的照片。

奈良美智巡迴展炙手可熱的周邊商品「CARRY ME HOME」 茄芷袋。（記者蔡宗勳攝）奈良美智巡迴展炙手可熱的周邊商品「CARRY ME HOME」 茄芷袋。（記者蔡宗勳攝）

《朦朧潮濕的一天》是奈良美智於2021年完成的畫作，是他深入了解台灣自然環境與人情所感受到的印象，這個特別為台灣的創作，也於2023年開啟「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡迴展計畫，透過展示《朦朧潮濕的一天》巨幅畫作等作品，每次展覽都掀起追逐熱潮。

10年巡迴展計畫將於12月12日移師「新港文化館25號倉庫」，展至明年的5月17日。由於前4站都出現周邊熱賣缺貨盛況，已有不少「奈粉」準備搶先預約觀展，手刀買下心儀的周邊商品，以免斷貨還要跑一趟。

鄧姓「奈粉」指出，巡迴展每一場的周邊商品都不同，但設計都會與展覽主題高度呼應，而且商品並非單純「印上畫作後賣」，而是包含為台灣展特製的元素。同時商品名稱也帶有其作品中常見的搖滾、叛逆但質樸的語感，並融入台灣特展之命名，具獨一無二的特性。最重要的是在地化感很強，包括工具袋、購物袋、明信片、襪子等，尺寸、用途多元，且價格帶從入門（明信片、問候卡等）到高階（如體育服套組）都有。

鄧姓「奈粉」說，周邊商品的顏色與線條設計保持簡潔，易搭配時尚或生活用品（T-Shirt、襪子、袋子、玻璃杯等），從實用性與美學兼具的角度來看，是一個不錯的策略。

奈良美智巡迴展周邊商品風格獨特茄芷袋。（記者蔡宗勳攝）奈良美智巡迴展周邊商品風格獨特茄芷袋。（記者蔡宗勳攝）

