第10屆金門文化獎頒獎 許炳輝、洪明燦、楊天澤、林麗寬獲表揚

金門文化獎頒獎典禮中，副縣長李文良（右4）偕文化局長陳榮昌（右1）與行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左3）共同表揚獲獎的許炳輝（左1）、洪明燦（右3）、楊天澤（左2）及林麗寬（右2）。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／新北報導〕金門縣文化局今天舉行第10屆金門文化獎頒獎典禮，副縣長李文良說，4位得主許炳輝、洪明燦、楊天澤、林麗寬長期推廣藝術文化，作品有生命力、充滿朝氣，讓金門藝文有深度、有廣度。

金門文化獎在王敦玲一曲「番薯情」款款彈奏聲中揭幕。（記者吳正庭攝）

金門文化獎表揚年滿70歲以上、長期投入文化藝術創作、對地方具指標性貢獻的在地文化人才。獲獎者可獲頒文化獎章、證書、10萬元獎勵金，並製拍紀錄片。

請繼續往下閱讀...

金門文化獎在王敦玲一曲「番薯情」款款彈奏聲中揭幕。（記者吳正庭攝）

今年4位得主中，林麗寬的另一半楊天厚，去年也是在金門民俗暨文物、禮儀方面有卓越貢獻，成為第9屆文化獎得主，兩人先後得獎，是文化獎首組夫妻檔，地方佳話。

今年金門文化獎得主林麗寬（左6）的另一半楊天厚（左7），是去年文化獎得主，兩人是金門文化獎首組夫妻檔。（記者吳正庭攝）

第10屆金門文化獎得主簡介：

許炳輝：糊紙工藝。金門人，1947年生。9歲隨父學藝，1972年遷居台中，從事糊紙工藝至今。承接全台大型醮典紙藝製作，並為金門宮廟、喪事儀典製作紙藝作品。

洪明燦：書法、水墨、寫作。金門人，1954年生，書法教學逾40年，水墨創作近30年，創立金門首個風土寫生畫會「驅山走海」，足跡遍及兩岸，推廣金門美學。

楊天澤：繪畫藝術。金門人，1954年生，曾任金門縣水彩畫協會理事長。以「野外為畫室」為創作理念，描繪金門風景、戰地文化與民俗信仰。2024年以風獅爺彩繪專輯《風姿神勇》獲國史館出版優等獎。

林麗寬：金門民俗暨文物禮儀。1955年生，新北汐止人，金門媳婦。長年從事文史田調、禮俗記錄與鄉土推廣，致力保存戲曲、陣頭文化等在地資產。著作獲金鼎獎、國史館獎及教育部研究獎肯定。

金門文化獎頒獎典禮，一人得獎，全家開心，家人準備「大字報」以示慶賀。（記者吳正庭攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法