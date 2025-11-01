自由電子報
中央社進行員工後備徵召列管調查 稱：建置安全防護應變計畫

2025/11/01 17:46

中央通訊社。（資料照，記者王藝菘攝）中央通訊社。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳《中央社》昨日對所屬員工發出一封內部信件，內容指稱「為建置安全防護應變計畫，須進行全體人員後備徵召列管調查」，經求證《中央社》多位員工，確實都有收到該封信件，但記者向《中央社》董事長李永得詢問，是否了解這封信件的內容與目的，目前尚未獲得回應。

該信件是由人事暨行政室發出，主要內容提及：「本社為建置安全防護應變計畫，須進行全體人員後備徵召列管調查（外籍同仁除外），請各位同仁於114年11月5日（三）前完成填寫線上調查表單，謝謝配合。」信中亦附調查表單連結，調查內容包括性別、出生日期、退伍或退休時的軍階等。

